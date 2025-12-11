快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供

嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。

城市博覽會展期12日至28日，展覽分布於火車站、檜意森活村、市立博物館及舊監宿舍群等地區。市府提醒，自行開車民眾可經國道1號嘉義交流道或國道3號竹崎、中埔交流道抵達，周邊停車場及湖子內臨時停車場均備有接駁車服務。

搭乘高鐵至嘉義高鐵站者，可持高鐵票免費搭乘BRT快捷公車7211或7212至嘉義市轉運中心，再轉乘市區公車、YouBike或免費接駁車。活動期間，市區循環免費接駁車平日20分鐘一班，假日及12月25日為10分鐘一班，另假日增開湖子內支線，每小時一班，便利民眾抵達各展區。

交通處呼籲民眾多利用大眾運輸工具，持電子票證可免費搭乘市區公車與幸福巴士，享前30分鐘免費YouBike服務，搭配免費接駁車轉乘更便利。自駕民眾務必遵守交通規則，勿違停影響交通秩序。相關交通資訊可至城市博覽會官網查詢，市區公車動態、YouBike及停車場即時資訊則可下載「愛嘉義」APP掌握。

嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供
嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。圖／嘉市府提供

嘉義 公車 高鐵 YouBike

延伸閱讀

拚見車率 北北桃YouBike「友愛接力」 助調度車輛送騎乘券

跟進強制投保 北市YouBike這時間沒投保就不能租借

中央噴水池化身夜間新地標 嘉市城市博覽會明啟動光影展演　

鐵路高架化啟動嘉市城市再生 7.9公里廊帶通盤檢討公開展出

相關新聞

六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將由燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程12月19日...

嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序...

勞發署雲嘉南分署推出志工隊 友善移工提升跨國服務

勞動力發展署雲嘉南分署志工隊成立20多年，分署今天在台南官田舉辦「就業服務志工會員大會」，並宣布啟動「移工議題特殊訓練課...

台南再添2座特色遊戲場 黃偉哲：讓北區成為孩子的遊戲場

台南市北區北成公園、順德公園今再添2座特色公園遊戲場，市長黃偉哲今早也前往與小朋友一同開箱，其中，北成公園為北區首座「共...

嘉義縣推創意海味食譜 翁章梁化身主廚煮金鯧南蠻漬

嘉義縣物產豐饒，一年四季皆有農漁特產，縣府文化觀光局推廣嘉鄉料理，今年推出食譜新書「FARM-TO-TABLE 從漁場到...

中央噴水池化身夜間新地標 嘉市城市博覽會明啟動光影展演　

嘉義市民主聖地地標、中央噴水池圓環，配合320+1城市博覽會，明天起推出史上最大規模互動光影展演「幸福嘉義」，以大型環形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。