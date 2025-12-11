嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序幕。配合活動，市政府交通處特別規劃「交通懶人包」，提供民眾多元交通資訊，確保順暢與安全。

城市博覽會展期12日至28日，展覽分布於火車站、檜意森活村、市立博物館及舊監宿舍群等地區。市府提醒，自行開車民眾可經國道1號嘉義交流道或國道3號竹崎、中埔交流道抵達，周邊停車場及湖子內臨時停車場均備有接駁車服務。

搭乘高鐵至嘉義高鐵站者，可持高鐵票免費搭乘BRT快捷公車7211或7212至嘉義市轉運中心，再轉乘市區公車、YouBike或免費接駁車。活動期間，市區循環免費接駁車平日20分鐘一班，假日及12月25日為10分鐘一班，另假日增開湖子內支線，每小時一班，便利民眾抵達各展區。