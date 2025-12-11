聽新聞
台南再添2座特色遊戲場 黃偉哲：讓北區成為孩子的遊戲場
台南市北區北成公園、順德公園今再添2座特色公園遊戲場，市長黃偉哲今早也前往與小朋友一同開箱，其中，北成公園為北區首座「共融式」遊戲場，可落實孩子遊戲權「不分限制、一起玩耍」的核心精神。
黃偉哲表示，近期北區區政大樓即將完工，未來民眾洽公將更方便，而成德里、大和里活動中心及成德里停車場等建設也陸續完工啟用，市府會持續努力打造北區，讓北區成為更好的家園，為民眾提供便捷服務。
北區區長潘寶淑說，北成公園「鳳凰樹屋」與順德公園「貓頭鷹樂園」2座特色遊戲場今啟用，分別以「共融共享」及「幼齡專屬」為理念打造，滿足不同年齡層及不同需求孩子的遊戲權利，且北區目前已成功對外開放9座特色遊戲場，北園公園特色遊戲場則預計於明年初啟用。
潘寶淑強調，區公所的目標是讓北區成為孩子們的遊戲場，未來將持續優化北區的公園環境，要讓「北區就是孩子的遊戲場」，成為台南最具特色的地方招牌之一。
