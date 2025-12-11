勞發署雲嘉南分署推出志工隊 友善移工提升跨國服務

勞動力發展署雲嘉南分署志工隊成立20多年，分署今天在台南官田舉辦「就業服務志工會員大會」，並宣布啟動「移工議題特殊訓練課程」，因應移工人數大量成長。

分署表示，志工是就業服務不可或缺的前線支援力量，長期協助民眾申辦失業給付、填寫資料、查詢職缺與服務引導，不僅提升前台運作效率，也在求職者最需要支持時，提供溫暖而穩定的陪伴。尤其移工換工與雇主諮詢需求增加，更是不可或缺。

大會除表揚資深志工、志工幹部與績優團體，也啟動「移工議題特殊訓練課程」，因應雲嘉南地區多元勞動力與移工人數持續成長，課程內容涵蓋移工相關法規、常見案件處理方式、跨機關協作流程及翻譯資源串接，協助志工在前台能快速辨識問題並提供初步指引，再與翻譯及專業人員接力，使服務更完整、友善。

服務滿25年志工陳滿足說，民國89年加入虎尾就業中心志工分隊，長年陪求職者度過各種不安挫折。回憶曾有中年求職者長期失業備受打擊，神情慌亂、連申請從哪開始都不清楚，她主動關懷，協助整理填寫文件並引導流程，耐心陪伴。最終順利媒合到穩定工作，離開時頻頻道謝、眼眶泛紅。