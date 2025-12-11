嘉義縣推創意海味食譜 翁章梁化身主廚煮金鯧南蠻漬

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局今年推出第3冊FARM-TO-TABLE 從漁場到餐桌，介紹16種特色水產及30道創意料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣物產豐饒，一年四季皆有農漁特產，縣府文化觀光局推廣嘉鄉料理，今年推出食譜新書「FARM-TO-TABLE 從漁場到餐桌」，結合時令及食譜，介紹16種水產食材，縣長翁章梁今天參加新書發表會，與主廚陸巧因一起烹煮金鯧魚，端出香味撲鼻的金鯧南蠻漬。

文觀局攜手農業處漁業科合作，漁業科歷時將近半年，走訪當地漁場並與陸巧因討論水產及食譜，最後選定16種特色水產，結合節令表介紹產地及魚種特色，推出烏魚子鑲雞翅、麻油牡蠣烤飯糰、鰻魚塔可杯、翡翠鱷魚羹、虱目魚馬鈴薯餅等創意食譜。

翁章梁說，FARM-TO-TABLE連續3年出版，第1冊介紹野菜、第2冊介紹蔬果，第3冊介紹水產，料理專書以四季為架構，讓民眾從時序角度認識食材，嘉義縣物產豐饒，包括烏魚子、牡蠣、白蝦等，盼透過食譜用最簡單的方式，分享給餐廳業者和外地遊客。

文觀局長徐佩鈴說，嘉義縣水產豐富穩定供應全台，海岸、沙洲、港口及漁塭等景色更是不可錯過的觀光特色，料理專書介紹30道創意料理，限量出版2000本，主要提供給餐廳及旅宿業者，推廣嘉義縣在地水產食材，有興趣民眾也可至文觀局索取。

陸巧因說，她以前從事醫護工作，後來因興趣投入餐飲工作，特別注重健康飲食，食譜透過不同烹飪手法，減少使用重油重鹽調味，保留食材原汁原味，提升菜餚美味程度，也鼓勵大家攝取低卡、高蛋白質的水產，食譜配菜都能在賣場和菜市場買到。

嘉義縣文化觀光局今年推出第3冊FARM-TO-TABLE 從漁場到餐桌，縣長翁章梁今天出席新書發表會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣文化觀光局今年推出第3冊FARM-TO-TABLE 從漁場到餐桌，縣長翁章梁（右）今天出席新書發表會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）今天出席新書發表會，與主廚陸巧因（左）一起烹煮金鯧南蠻漬。
