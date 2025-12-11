快訊

中央噴水池化身夜間新地標 嘉市城市博覽會明啟動光影展演　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市民主聖地地標、中央噴水池圓環，配合320+1城市博覽會，明天起推出史上最大規模互動光影展演「幸福嘉義」，展期至28日。圖／嘉市府提供
嘉義市民主聖地地標、中央噴水池圓環，配合320+1城市博覽會，明天起推出史上最大規模互動光影展演「幸福嘉義」，展期至28日。圖／嘉市府提供

嘉義市民主聖地地標、中央噴水池圓環，配合320+1城市博覽會，明天起推出史上最大規模互動光影展演「幸福嘉義」，以大型環形LED裝置、動畫藝術與市民互動機制，打造城市全新的夜間視覺亮點，展期至28日。

中央噴水池長年被視為嘉市精神象徵。此次展演以「美好的總和」為核心理念，透過匯聚市民與旅人的日常故事與祝福，打造象徵城市生命力的「中央精神堡壘」。展演採白天、夜晚皆可體驗的全時段模式，平日開放時間為上午10時至晚間6時，周末延長至晚間8時；動畫與光影效果讓傳統地標呈現全新視覺語彙，重新定位為城市的「市民廣場」。

市長黃敏惠表示，中央噴水池串連嘉市建城歷史，是深具城市記憶的核心場域。藉創新的光影展演，讓市民看見嘉義溫暖且具有凝聚力的一面，也在此留下屬於自己的「幸福印記」。

文化局長謝育哲指出，「幸福嘉義」結合市民共創元素，民眾只要在現場掃描QR Code即可上傳對城市的祝福，系統將即時轉換成光影訊號投映於環形LED裝置，形成由市民共同組成城市圖像。每則留言都是市民情感累積，讓噴水池成為展現城市記憶與感情的重要舞台。

嘉義 光影 動畫

