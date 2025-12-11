鐵路高架化啟動嘉市城市再生 7.9公里廊帶通盤檢討公開展出

嘉市推動鐵路高架化後的都市再造進入第2階段。市府日前舉辦2場「變更嘉義市都市計畫主要計畫」及「細部計畫」 專案通盤檢討、公開展覽說明會，向民眾說明以7.9公里鐵路高架化廊帶為核心的全面性規畫。現場討論熱烈，民眾普遍期待區域發展加速推進。

鐵路高架化工程2017年動工，市府自2019年起多次舉辦民眾參與活動，凝聚對空間重塑共識。市長黃敏惠指出，鐵路高架化是縫合城市、翻轉嘉義的重要工程，已指示各局處同步啟動鐵高2側規畫，讓重大交通建設成為引領城市再生基礎。市府完成第一階段永久軌範圍都市計畫變更，此次公開展覽為第二階段，範圍拉大至廊帶2側各800公尺，強化整體風貌與發展引導。

都市發展處長許懷群說，高架化後騰出地面空間將規畫為綠地、廣場與開放式公共空間，建構更友善步行與自行車系統，重新縫合長期受鐵軌分隔的城市軸線。市府以「涼適、活力、新木都」作為導向，提出大量綠蔭涼適廊道、多元都市活動空間與順暢步行網絡，讓市民以更舒適的方式漫遊城市，並形塑具生態韌性的生活場域。

除廊帶更新外，周邊發展區也將同步受惠。許懷群指出，嘉北車站與嘉義大車站兩大區塊將採大眾運輸導向型發展（TOD）。其中，嘉北車站區規畫1.59公頃整體開發區，提供通勤族與醫療產業所需商業服務；嘉義大車站區以56公頃打造轉運、商業、文化與娛樂並進門戶核心，有望成為城市新亮點。