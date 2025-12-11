林俊憲和奇美食品推「機票換咖啡」 促銷台南機場觀光

立委員林俊憲今天在台南機場對面的奇美食品幸福工廠宣布推出「憑機票兌換咖啡」活動，盼吸引更多遊客使用台南機場、促進航空與觀光產業雙向發展。

旅客出示台南出發或抵達機票或登機證，即可至奇美食品幸福工廠兌換美式咖啡一杯。奇美表示，以實際行動支持航空運量提升，也讓更多旅客在台南第一站就感受到城市熱情與款待，詳情上幸福工廠官網。

林俊憲表示，感謝「台南之光」奇美，台南擁有深厚的旅遊魅力，卻長期受限國際航線不足，然而台南機場只要航線穩定並持續成長，未來將有更大機會發展更多航點。

他說，台南航空旅運疫情後停擺多時，他向民航局與航空公司爭取國際航線，感謝虎航、立榮支持，尤其「直飛日本航線」成功拍板，讓台南的國際觀光航線重返，其中熊本道條線更被參為「台日晶片空中走廊」，象徵台日半等體與觀光雙引擎的交流進入新階段。

奇美食品總經理室發言人馬志堅表示，奇美已使用熊本麵粉製作吐司，這裡也是台灣便利商店的包子生產基地，還有刈包、饅頭、水餃行銷全世界。很開心很榮幸能與林俊憲、各單位共同勞力、期盼藉企業力量參與城市推廣，讓更多外地旅客看見台南的美好。

林俊憲感謝奇美食品願意在此時提供加碼活動，讓市民與法客「愈飛愈划算」，善用企業力量帶動地方觀光，相信中央、地方與企業共同合作，台南航空量能與觀光發展才有機會全面升級，也讓更多國際旅客看到台角的魅力。

觀光署主秘方正光表示，感謝各方推動國際航線的恢復與拓展，對南台灣觀光版圖具重要意義，觀光署將持續海外行銷、旅遊推介會與航空公司旅行業者合作等方式串聯台南文化、美食、節慶與科技觀光特色，打造「一抵達就開始的台南旅遊體驗」，提升觀光量能，帶動整體觀光產業正向發展。