2026台灣燈會嘉縣登場 亞洲首度「青森睡魔」海外現地創作
2026台灣燈會明年3月3日至15日在嘉義縣登場，中華文化總會臉書宣布，來自日本青森的「睡魔祭」將以亞洲首次海外大型現地創作形式亮相，打造專屬台灣的睡魔燈籠，成為明年燈會最受矚目的國際亮點。
台日交流長年深厚，2011年311東日本大地震後更顯情誼。日前青森地震引發台灣社會高度關注，明年逢311大地震15周年，雙方跨國文化合作擴大。文總指出，今年青森睡魔祭首次展出以台灣媽祖為主題的睡魔燈籠，將嘉義縣朴子配天宮「樸仔媽」推向日本，圈粉無數；明年將以更大型規模回應這段情誼。
文總此次邀請青森知名睡魔師來台駐地創作，預計在嘉義停留1個多月，製作「台灣限定睡魔」燈籠。一面呈現配天宮「樸仔媽」的莊嚴形象，另一面則展現少見的桌上虎爺-配天宮「天地人三虎」。完成後，睡魔燈籠將在燈會園區展出，並參與遊行，以立體動態方式呈現日本東北職人文化。
文總同步推出「台日友好燈籠」募集中，由日本匠人以和紙、竹材製作與題字，每盞售價1萬2000元，限量100盞。燈籠將於燈會期間與睡魔主燈共同展出，並於2026年3月底後寄送予參與者。題字可選日文、漢字、台灣華文或英文，單行限8字、雙行10字，供民眾留下個人祈願，也象徵為台日友誼點亮一盞光。
縣府說，2026台灣燈會以「點亮嘉義，光躍台灣」為主題，在嘉義縣打造約30公頃展區，邀集國內外藝術家推出大型燈組，地方展區則以「新嘉義」呈現文化、自然、科技與藝術交織的縣市樣貌。縣府預估可望吸引逾千萬人次參觀，帶動國際觀光與地方文化能見度。
