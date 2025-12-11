快訊

「嘉義媽姐婆」許世賢創辦老醫館順天堂 丹娜絲風災受損自力修復　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國內知名台灣民主地標，84年歷史的老醫館嘉市「順天堂醫院」，7月丹娜絲風災受損，經財團法人張進通許世賢文教基金會董監事出資自力修復，進入最後階段。 記者魯永明／攝影
國內知名台灣民主地標—84年歷史的老醫館嘉市「順天堂醫院」，7月丹娜絲風災受損，令人揪心，經財團法人張進通許世賢文教基金會董監事出資自力修復，進入最後階段，這座由嘉義「許家班」領袖，人稱「嘉義媽祖婆」許世賢與丈夫張進通生前創立的醫館，再度引發關注。

順天堂風災部分木構件與2側木門受損，修復經費由張進通、許世賢文教基金會董監事出資70多萬元，讓修繕工程得以順利展開，許世賢的小女兒、總統府資政、監察院前院長張博雅，感謝基金會出資修復，讓建物恢復昔日風貌。

目前順天堂採預約制開放團體申請參觀。這座醫館不只是老建築，更是台灣醫療史重要篇章。1941年，醫學博士夫妻檔許世賢、張進通自日本取得博士返台，在故鄉創順天堂，帶回當時最先進醫療技術與器材，醫館要求醫療人員須具備執照，護士經嚴格挑選，開業當天佳賓雲集，盛況空前。

順天堂開業期間，歷經二戰珍珠港事件與嘉義中埔7級大地震，建築雖有輕損仍屹立不搖。夫妻不僅持續服務病患，投入救援工作，治療受傷市民，深受地方景仰。對經濟弱勢患者，他們不收費，留下令人動容醫者風範。

許世賢是台灣第一位女醫學博士，也是第一批女子中學校長、婦女運動先驅。1946年投入政治，橫跨近40年公共服務生涯，留下許多「台灣第一」紀錄：包括女性縣轄市長、省轄市長、最年長縣市長。更寫下「母女3市長」佳話，包括三女張文英、么女張博雅執掌市政，使許家班嘉義政壇屹立30餘年。

順天堂醫院關門，由張進通、許世賢文教基金會持續管理，傳承文史，辦導覽活動，將這段醫療與民主史交織珍貴記憶，傳承後代。老醫館提醒世人這裡，不僅是醫館，更是嘉義民主聖地共同歷史記憶與驕傲。

有84年歷史的老醫館嘉市「順天堂醫院」因7月丹娜絲風災受損，這座由嘉義「許家班」領袖，人稱「嘉義媽祖婆」許世賢與丈夫張進通生前創立的醫館，再度成為焦點。 記者魯永明／攝影
嘉義 醫學

