國際管樂節限定 陸海空及國防大學軍樂大會師下周聯合決戰嘉市
歲末年終，2025嘉義市國際管樂節19日至隔年元旦盛大開跑，文化局首度祭出超級亮點企劃「陸海空三軍聯合BATTLE（戰鬥）」快閃演出，集結國內4大軍事院校樂隊同台競技，20日周末上午11時在市府前的中山路熱血「決戰」，為觀眾獻上街頭軍樂盛景。
這場限定軍樂大會師，堪稱本屆管樂節最獨特具歷史意義的安排。參與隊伍包括國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、空軍軍官學校、海軍軍官學校軍樂隊及陸軍軍官學校軍樂隊。每隊將以濃縮的3分鐘「終極對戰」形式輪番上陣，以各自的軍種特色互相較勁，讓民眾近距離感受三軍樂儀隊的力與美。
4支隊伍各具鮮明戰鬥力與音樂風格：風嶺樂儀旗隊：以俐落精準的儀隊操槍與旗幟變化著稱，展現剛柔並濟、訓練嚴謹的爆發力。空軍官校：鼓號聲部節奏明快、音色明亮，如同戰機劃破天際，傳達空軍特有速度感與穿透力。海軍官校：以厚實銅管樂音與穩健節奏為特色，呈現海軍沉穩如海氣勢。陸軍官校：以強烈戰鼓氣勢搭配鏗鏘有力的步伐，展現陸軍「穩、準、迅」鐵血精神。
除三軍樂隊熱血快閃對戰，管樂節更是國際音樂盛會。今年共邀請美國、日本、香港、泰國等16支國際樂團，加上國內共計108支優秀隊伍齊聚嘉義。重頭戲「管樂踩街嘉年華」20日下午2時，在中央噴水池圓環隆重登場；晚會邀請「范曉萱& 100%樂團」和「YELLOW黃宣」等大咖熱力開唱，精彩可期。管樂節期間規畫超過90場室內外音樂會及周邊巡演，展現嘉市獨特管樂文化魅力。活動資訊請上嘉市府文化局官網或管樂節官網查詢。
