快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

聽新聞
0:00 / 0:00

國際管樂節限定 陸海空及國防大學軍樂大會師下周聯合決戰嘉市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　
國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　

歲末年終，2025嘉義市國際管樂節19日至隔年元旦盛大開跑，文化局首度祭出超級亮點企劃「陸海空三軍聯合BATTLE（戰鬥）」快閃演出，集結國內4大軍事院校樂隊同台競技，20日周末上午11時在市府前的中山路熱血「決戰」，為觀眾獻上街頭軍樂盛景。

這場限定軍樂大會師，堪稱本屆管樂節最獨特具歷史意義的安排。參與隊伍包括國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、空軍軍官學校、海軍軍官學校軍樂隊及陸軍軍官學校軍樂隊。每隊將以濃縮的3分鐘「終極對戰」形式輪番上陣，以各自的軍種特色互相較勁，讓民眾近距離感受三軍樂儀隊的力與美。

4支隊伍各具鮮明戰鬥力與音樂風格：風嶺樂儀旗隊：以俐落精準的儀隊操槍與旗幟變化著稱，展現剛柔並濟、訓練嚴謹的爆發力。空軍官校：鼓號聲部節奏明快、音色明亮，如同戰機劃破天際，傳達空軍特有速度感與穿透力。海軍官校：以厚實銅管樂音與穩健節奏為特色，呈現海軍沉穩如海氣勢。陸軍官校：以強烈戰鼓氣勢搭配鏗鏘有力的步伐，展現陸軍「穩、準、迅」鐵血精神。

除三軍樂隊熱血快閃對戰，管樂節更是國際音樂盛會。今年共邀請美國、日本、香港、泰國等16支國際樂團，加上國內共計108支優秀隊伍齊聚嘉義。重頭戲「管樂踩街嘉年華」20日下午2時，在中央噴水池圓環隆重登場；晚會邀請「范曉萱& 100%樂團」和「YELLOW黃宣」等大咖熱力開唱，精彩可期。管樂節期間規畫超過90場室內外音樂會及周邊巡演，展現嘉市獨特管樂文化魅力。活動資訊請上嘉市府文化局官網或管樂節官網查詢。

國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　
國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　
國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　
國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　
國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　
國際管樂節限定， 陸海空及國防大學軍樂大會師聯合20日上午11時決戰嘉市。圖／嘉市府提供　

空軍官校 音樂會 陸軍

延伸閱讀

嘉義市智慧教育中心揭牌 邁向智慧教育新里程碑

嘉市7旬翁涉觸摸2女胸部 其中1案缺佐證不起訴處分

嘉市男嬰半夜喝奶 早上嘴角留溢奶痕…身體已冰冷

嘉市城市博覽會開幕卡司一次看 3天表演歌星藝人完整曝光

相關新聞

普發現金加碼潮擴大！嘉義縣竹崎發5000元加入行列

嘉義縣竹崎鄉公所宣布將在2026年農曆年前普發每名鄉民5000元紓困金，春節紅包預估超過3萬2000名鄉親受惠，總投入金...

統聯客運9輛新電動公車上路 行駛台南市區0路及6路

台南電動公車再添新戰力！南市交通局表示，統聯客運今年投入營運台南市市區公車，並在積極輔導下推動柴油車汰換作業，即日起將有...

刮刮卡+元寶皂集結善念迎好運 南僑攜手朝天宮公益助創世

為募集植物人常年服務及寒士吃飽30－送禮到家的活動經費，創世基金會今天攜手北港朝天宮與南僑水晶，推出北港媽祖加持的「馬上...

國際管樂節限定 陸海空及國防大學軍樂大會師下周聯合決戰嘉市

歲末年終，2025嘉義市國際管樂節19日至隔年元旦盛大開跑，文化局首度祭出超級亮點企劃「陸海空三軍聯合BATTLE（戰鬥...

虎尾糖都嘉年華延長整個製糖期 歡迎來體驗全方位糖都風情

第2屆「糖都嘉年華-甜蜜製造，從蔗裡開始」今天在虎尾建國眷村登場，虎尾糖廠是目前全台唯二糖廠，也是唯一仍用五分車運蔗，歡...

台南垃圾偷倒高雄根本台南之恥 議員要求清查李有財背後清運業者

台南近期因後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾去化問題，南市議會臨時會今開議，聯席審查總預算案，審查市府環保局預算時，不少議員關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。