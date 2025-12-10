快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

聽新聞
0:00 / 0:00

刮刮卡+元寶皂集結善念迎好運 南僑攜手朝天宮公益助創世

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮法師灑淨加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影
南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮法師灑淨加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影

為募集植物人常年服務及寒士吃飽30－送禮到家的活動經費，創世基金會今天攜手北港朝天宮與南僑水晶，推出北港媽祖加持的「上開運」刮刮卡＋南僑造型元寶皂義賣組合，串聯信仰與企業力量，邀請社會大眾迎接馬年，一起花小錢做公益、為家人積福迎新。

今天由北港朝天宮董事長蔡咏鍀偕同南僑集團皇家可口公司副董事長高長慶、華強實業經理吳彥蓉與創世基金會副秘書長李秀娟等人在朝天宮大殿參拜，並獻上象徵富貴納福的超大金元寶，祈求媽祖庇佑活動圓滿順利，讓植物人及弱勢家庭都能過個溫暖好年。

創世基金會也同步將5000組「馬上開運」義賣組合，請朝天會茂法師進行灑淨祈福儀式，祝福所有認捐的民眾新年「刮出好運氣、洗出好生活」。蔡咏鍀與高長慶也率先認購，以實際行動號召善心響應，場面溫馨感人。

南僑集團也感謝朝天宮授權製作義賣組合，為弱勢共付心力，高長慶表示，媽祖長年庇佑眾生，期盼透過這項聯名公益活動，鼓勵大眾將祝福轉化為善行。

李秀娟說，今年義賣組合結合南僑水晶通過美國USDA認證、環保可分解的元寶皂，以金元寶造型象徵財運滾滾與平安順遂。每組義賣售價僅200元，除可獲得媽祖加持元寶皂與刮刮卡一組，還有機會刮中「馬上有錢」、「馬上有財」黃金吊飾，讓愛心與好運同步到家。

創世基金會表示，「寒士吃飽30」多年來在社會各界支持下持續推動，期盼藉由宗教團體與企業攜手，讓更多家庭感受社會溫暖，也邀請民眾共同響應，為弱勢點亮希望，歡迎一起跟著媽祖積福轉運。

創世表示，可認助「馬上開運」組合200元或認助「送禮到家」1400元（植愛年禮800元及祝福紅包600元）過年前將送至植物人家中，或「一路有您」1650元支持植物人一日安養經費，讓助植物人家庭過好年。相關訊息可洽植愛專線（05）5377855分機9。

南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮媽祖加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影
南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮媽祖加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影
南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮法師灑淨加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影
南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮法師灑淨加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影
南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮媽祖加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影
南僑集團和朝天宮攜手推出「馬上開運」刮刮卡＋造型元寶皂義賣組並由朝天宮媽祖加持，籲請各界踴躍認購。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖

延伸閱讀

公益團體銷售貨物 課營業稅

霸氣全捐！台中百年餅舖「陳允寶泉」連3天義賣 助香港大火災民重建

日漫畫家高橋伸輔「突心臟驟停」急救3天　家屬證實：陷植物人狀態

樂天義賣球衣送暖失依兒少 啦啦隊女孩親挑耶誕禮

相關新聞

普發現金加碼潮擴大！嘉義縣竹崎發5000元加入行列

嘉義縣竹崎鄉公所宣布將在2026年農曆年前普發每名鄉民5000元紓困金，春節紅包預估超過3萬2000名鄉親受惠，總投入金...

統聯客運9輛新電動公車上路 行駛台南市區0路及6路

台南電動公車再添新戰力！南市交通局表示，統聯客運今年投入營運台南市市區公車，並在積極輔導下推動柴油車汰換作業，即日起將有...

刮刮卡+元寶皂集結善念迎好運 南僑攜手朝天宮公益助創世

為募集植物人常年服務及寒士吃飽30－送禮到家的活動經費，創世基金會今天攜手北港朝天宮與南僑水晶，推出北港媽祖加持的「馬上...

國際管樂節限定 陸海空及國防大學軍樂大會師下周聯合決戰嘉市

歲末年終，2025嘉義市國際管樂節19日至隔年元旦盛大開跑，文化局首度祭出超級亮點企劃「陸海空三軍聯合BATTLE（戰鬥...

虎尾糖都嘉年華延長整個製糖期 歡迎來體驗全方位糖都風情

第2屆「糖都嘉年華-甜蜜製造，從蔗裡開始」今天在虎尾建國眷村登場，虎尾糖廠是目前全台唯二糖廠，也是唯一仍用五分車運蔗，歡...

台南垃圾偷倒高雄根本台南之恥 議員要求清查李有財背後清運業者

台南近期因後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾去化問題，南市議會臨時會今開議，聯席審查總預算案，審查市府環保局預算時，不少議員關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。