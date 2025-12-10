刮刮卡+元寶皂集結善念迎好運 南僑攜手朝天宮公益助創世

為募集植物人常年服務及寒士吃飽30－送禮到家的活動經費，創世基金會今天攜手北港朝天宮與南僑水晶，推出北港媽祖加持的「馬上開運」刮刮卡＋南僑造型元寶皂義賣組合，串聯信仰與企業力量，邀請社會大眾迎接馬年，一起花小錢做公益、為家人積福迎新。

今天由北港朝天宮董事長蔡咏鍀偕同南僑集團皇家可口公司副董事長高長慶、華強實業經理吳彥蓉與創世基金會副秘書長李秀娟等人在朝天宮大殿參拜，並獻上象徵富貴納福的超大金元寶，祈求媽祖庇佑活動圓滿順利，讓植物人及弱勢家庭都能過個溫暖好年。

創世基金會也同步將5000組「馬上開運」義賣組合，請朝天會茂法師進行灑淨祈福儀式，祝福所有認捐的民眾新年「刮出好運氣、洗出好生活」。蔡咏鍀與高長慶也率先認購，以實際行動號召善心響應，場面溫馨感人。

南僑集團也感謝朝天宮授權製作義賣組合，為弱勢共付心力，高長慶表示，媽祖長年庇佑眾生，期盼透過這項聯名公益活動，鼓勵大眾將祝福轉化為善行。

李秀娟說，今年義賣組合結合南僑水晶通過美國USDA認證、環保可分解的元寶皂，以金元寶造型象徵財運滾滾與平安順遂。每組義賣售價僅200元，除可獲得媽祖加持元寶皂與刮刮卡一組，還有機會刮中「馬上有錢」、「馬上有財」黃金吊飾，讓愛心與好運同步到家。

創世基金會表示，「寒士吃飽30」多年來在社會各界支持下持續推動，期盼藉由宗教團體與企業攜手，讓更多家庭感受社會溫暖，也邀請民眾共同響應，為弱勢點亮希望，歡迎一起跟著媽祖積福轉運。