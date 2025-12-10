嘉義市智慧教育中心揭牌 邁向智慧教育新里程碑

嘉義市智慧教育中心下午揭牌，發表數位學習+1成果，市長黃敏惠、多名市議員見證，宣告嘉市教育政策從「數位教學應用」全面升級為「智慧教育系統建置」，邁向智慧教育新里程。嘉市今年達成「師師有平板」目標，全市國中小教師皆配備一台專屬的iPad 11，為全國唯一由市府全額編列預算提供設備的縣市。市府並規畫3年內完成「生生有平板」，全面打造行動化、個人化的學習環境。

黃敏惠表示，市府以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」為教育發展核心，面對科技快速演進，教育必須同步精進。智慧教育中心落成，不僅提升教學硬體環境，也深化教師專業與AI應用能力，成為嘉義市推動智慧教育的重要基地。

教育處長郭添財指出，嘉市教師今年在教育部數位學習績優教案競賽獲得4件特優，拿下教育部因材網績優縣市第1名。未來將運用智慧教育中心開設AI研習，提升教師人工智慧素養，讓AI融入教學、深化學習成效。