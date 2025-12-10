奇美博物館預計埃及展將湧人潮 新推快速入場預約
奇美博物館國際大展「埃及之王：法老」將於明年1月29日開展，館方預計初期尖峰時段將湧大量觀展人潮；今天宣布推出特展「快速入場預約」，提供已購票民眾更便利服務。
奇美博物館發布新聞稿指出，「快速入場預約」是為已購票民眾設計便利服務，無強制性，主要是為分散人潮、縮短現場等待時間，使展場動線更順暢、提升整體參觀品質，只要持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等），皆可於官網預約場次，屆時可快速入場，讓民眾行程安排更明確。
奇美博物館表示，已購票但未預約場次民眾，仍能彈性到館、現場依序排隊入場，但尖峰時段恐須等候，推薦可利用時間體驗VR節目「消失的法老」、參觀常設展、享用餐飲或於戶外休憩。
館方說明，特展「快速入場預約」操作簡單，民眾先確認購買票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」指定連結後，填寫資料、選擇時段即完成，如須調整行程，可於參觀前一天修改或取消。
館方指出，目前可預約參觀日期開放至2026年6月30日，後續日期將於開展後逐步開放；另外，凡持「開幕限定票」、「週三藝享票」民眾，因票券已包含參觀場次，無須再進行快速入場預約。
奇美博館物預定2026年1月29日推出「埃及之王：法老」，展期直到2027年1月10日，集結黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築及巨型石雕等280件藏品，被稱為是台灣史上最大規模法老文物展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言