虎尾糖都嘉年華延長整個製糖期 歡迎來體驗全方位糖都風情

第2屆「糖都嘉年華-甜蜜製造，從蔗裡開始」今天在虎尾建國眷村登場，虎尾糖廠是目前全台唯二糖廠，也是唯一仍用五分車運蔗，歡迎即日起至明年3月來虎尾體驗百年糖業歷史文化風華與產業觀光魅力。

糖都嘉年華開幕式由雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、日本台灣交流協會副所長是枝憲一郎、虎尾鎮長林嘉弘等人共同主持，虎尾魅力商圈及各館社擺設攤位展售糖都特色產品。

張麗善說，每年12月至翌年3月是製糖季，虎尾瀰漫甜香味，是許多人兒時共同記憶。歡迎大家來認識甘蔗從採收到製糖的過程，尤其縣府打造五分車文化廊道，從虎尾鐵道、同心公園延伸至建國眷村，未來將串聯土庫與褒忠，形成糖業文化旅遊軸線，值得一遊。

文觀處長陳璧君表示，今年糖都嘉年華以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，結合五分車與百年糖業鐵道文化，呼應糖業文化再生工程，象徵製糖期瀰漫的糖香，去年只有兩天市集，今年結合虎尾鎮公所、地方館舍、虎尾糖廠與觀光協會等單位擴大辦理。

她說，今年延續整個製糖期，透過深度蔗糖甜蜜、糖廠秘境走讀、文化體驗與以「虎尾糖」入味的特色美食品嘗，展現地方歷史建築與產業文化魅力，邀大家來虎尾用眼看、用鼻聞、用口嘗、用手觸摸這全方位的糖都風情。