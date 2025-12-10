快訊

烏魚子開賣今年愈大片愈便宜 雲林漁會教您選子小撇步

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林區漁會今年主打海洋野生烏魚子，品質優良價格合理，歡迎訂購。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會優質烏魚子開賣，12月14日烏魚節兩百桌烏魚大餐上菜，今年野生烏魚子大豐收，價格平穩，比去年便宜1到200元，4至5兩每片約兩千元，愈大片愈便宜，送禮自用皆宜，正是選購烏魚子大好時機，漁會透露選子小撇步，以厚度為選材依據，保證可買到上好烏魚子，要買趁早。

雲林區漁會開辦烏魚節進入第19年，今年推出豐盛菜單，香烤烏金鑽、經典佛跳牆、金鯧五柳枝、米糕拼盤、藥膳甲魚湯、芋香砂鍋魚、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆魚膘、御品三杯小卷等10道菜，外加水果與飲料，市價逾萬元每桌只酌收材料費6500元，嚴選新鮮食材還可摸彩，物超所值，200桌秒殺。

漁會總幹事林傳育說，烏魚子大餐「半買半相送」目的不在賺錢，用意在促銷雲林優質烏魚，至於大家關心的烏魚子行情，養殖烏魚子受暖冬影響，產量減少，價格和去年相差不多，但各養殖戶的情況不同，收成量不一，所以今年漁會促銷主打海捕野生烏魚子。

農業處長魏勝德也指出，雲林烏魚養殖面積112公頃，烏魚子產量佔全國4分之1，近年漁會的野生烏魚子的品質佳，也已打出口碑，年節送禮自用是首選。

林傳育說，今年野生烏魚子捕獲量比去年增加，是豐收年，且又肥大，甚至出現不少比臉還大的烏魚子，所以價格比去年便宜約1、200元，尤其愈大片愈便宜（划算），小片因多數送往加工廠，量少反而比較貴，所以到農曆過年前，正是吃烏魚子最佳時機，歡迎向雲林區漁會訂購。

至於如何選購好魚子，林傳育透露小撇步強調，重點在於烏魚子的厚度，愈厚代表愈健康，其次是色澤，只要選擇不要太黑的就可以。被譽為烤烏魚子達人的他也建議用高梁酒輕烤讓表皮變色即可，吃起來皮酥內嫩，香Q爽口，過熟會硬反而失去口感。

雲林區漁會公布今年烏魚子行情：3至3.9兩重每台斤1800元；4至4.9兩重每台斤2000元；5至5.9兩重每台斤1900元；6至6.9兩重每台斤2200元；7至7.9兩重每台斤2400元；8至8.9兩每台斤2600元9至9.9兩每台斤2800元；10至10.9兩每台斤3000元。（5兩以上比去年降價1至200元）

雲林區漁會烏魚節本月14日登場，推出10道精美魚料理，每桌市價逾萬元只酌收6500元，物超所值，200桌秒殺。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會烏魚節本月14日登場，推出10道精美魚料理，每桌市價逾萬元只酌收6500元，物超所值，200桌秒殺。記者蔡維斌／攝影
今年烏魚子大豐收且又肥大，雲林區漁會推出的野生烏魚子很搶手，總幹事林傳育（左）拿出比臉還大的烏魚子，強調今年品質尤佳。記者蔡維斌／攝影
今年烏魚子大豐收且又肥大，雲林區漁會推出的野生烏魚子很搶手，總幹事林傳育（左）拿出比臉還大的烏魚子，強調今年品質尤佳。記者蔡維斌／攝影
