台南垃圾偷倒高雄根本台南之恥 議員要求清查李有財背後清運業者

台南近期因後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾去化問題，南市議會臨時會今開議，聯席審查總預算案，審查市府環保局預算時，不少議員關心台南垃圾處理問題及城西焚化廠更新爐進度，環保局長許仁澤也回應，城西焚化廠更新爐進度已逾9成，可望明年年初垃圾開始進場。

台南今年11月發生多起垃圾廢棄物暫置場、掩埋場發生火警，更傳出有清運業者與高雄當地里長配合，將燒不完的垃圾載往高雄知名月世界景點非法亂倒，引發不小的爭議，使台南垃圾焚化爐去化量能不足問題再度浮上檯面。

市議員盧崑福也說，台南竟有清運業者與高雄岡山區碧紅里長李有財父子配合，將垃圾廢棄物載往高雄亂倒，「根本是台南之恥！」，外傳與該父子檔配合的清運業者達10餘家，南市環保局僅查獲2家業者，是否有其他清運業者配合？這2家業者在台南是否偷倒？業者又有多少垃圾處理量，要求環保局徹底清查。

環保局說明，目前清查出2家相關清運業者，其中一家在2007年核發58頓廢棄物處理量，另一間則是2013年核發45頓，後續會繼續追查是否有其他業者違規。

另外，針對城西焚化廠更新爐進度，許仁澤表示，目前更新爐進度已逾9成3，已經進入單機測試階段，包含馬達、開關等均需逐一測試後，再進行整合系統測試，最後才會針對垃圾進場焚燒測試，預計明年3月可進場試營運，屆時城西新、舊焚化爐及永康焚化爐合計每年可處理約76萬公噸垃圾。