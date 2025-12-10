台南垃圾偷倒高雄根本台南之恥 議員要求清查李有財背後清運業者

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員盧崑福今針對台南竟有清運業者與高雄岡山區碧紅里長李有財父子配合，將垃圾廢棄物載往高雄亂倒，直批是「台南之恥！」，要求環保局徹底清查是否有其他清運業者配合。圖／取自南市議會直播
台南近期因後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾去化問題，南市議會臨時會今開議，聯席審查總預算案，審查市府環保局預算時，不少議員關心台南垃圾處理問題及城西焚化廠更新爐進度，環保局長許仁澤也回應，城西焚化廠更新爐進度已逾9成，可望明年年初垃圾開始進場。

台南今年11月發生多起垃圾廢棄物暫置場、掩埋場發生火警，更傳出有清運業者與高雄當地里長配合，將燒不完的垃圾載往高雄知名月世界景點非法亂倒，引發不小的爭議，使台南垃圾焚化爐去化量能不足問題再度浮上檯面。

市議員盧崑福也說，台南竟有清運業者與高雄岡山區碧紅里長李有財父子配合，將垃圾廢棄物載往高雄亂倒，「根本是台南之恥！」，外傳與該父子檔配合的清運業者達10餘家，南市環保局僅查獲2家業者，是否有其他清運業者配合？這2家業者在台南是否偷倒？業者又有多少垃圾處理量，要求環保局徹底清查。

環保局說明，目前清查出2家相關清運業者，其中一家在2007年核發58頓廢棄物處理量，另一間則是2013年核發45頓，後續會繼續追查是否有其他業者違規。

另外，針對城西焚化廠更新爐進度，許仁澤表示，目前更新爐進度已逾9成3，已經進入單機測試階段，包含馬達、開關等均需逐一測試後，再進行整合系統測試，最後才會針對垃圾進場焚燒測試，預計明年3月可進場試營運，屆時城西新、舊焚化爐及永康焚化爐合計每年可處理約76萬公噸垃圾。

環保局也說，台南市每天垃圾生產量多達1800公噸，而焚化處理量能每天約1350公噸，分別是城西廠600公噸及永康廠750公噸，因處理量能仍有缺口，自2013年開始部分一般垃圾廢棄物暫置在轄內掩埋場。

台南安南區城西焚化廠正在興建更新爐，目前已接近完工，預計明年試營運。圖／取自台南市政府官網
