提升設備！台南企業負責人兼義消副團長捐450萬元救護車

豪堤紙袋股份有限公司負責人林炎輝身兼台南市消防局第五救災救護大隊永康分隊義消副團長，長年支持消防工作與義消福利，今天他捐贈價值450萬元、配有最新型自動心肺復甦機，可有效取代人力執行CPR（心肺復甦術）的救護車，為台南市緊急救護能量注入新動力。

台南市消防局今天在永康區保生宮舉辦捐贈救護車儀式，由第五救災救護大隊陳坤宗大隊長代表接受林炎輝捐贈新車，感謝企業伸出援手，大幅提升到院前急救品質；林炎輝示，消防肩負守護市民生命安全重任，期盼救護車能協助永康分隊在執行救護勤務時更加安全與順暢。