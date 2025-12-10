快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金加碼潮擴大！嘉義縣竹崎發5000元加入行列

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉春節前普發5000元，有3.2萬鄉民受惠。圖／竹崎鄉公所提供
嘉義縣竹崎鄉春節前普發5000元，有3.2萬鄉民受惠。圖／竹崎鄉公所提供

嘉義縣竹崎鄉公所宣布將在2026年農曆年前普發每名鄉民5000元紓困金，春節紅包預估超過3萬2000名鄉親受惠，總投入金額超過1億6000萬元。這也是嘉義縣18鄉鎮市中第5個宣布普發現金的鄉鎮市。

鄉長曾亮哲表示，今年竹崎因丹娜絲颱風與0728豪雨重創，道路、民宅受損嚴重，為讓鄉親在災後重建與春節前夕獲得最及時扶助，公所在財政穩健前提下責無旁貸，將提供最直接的協助。

竹崎鄉民代表會今天召開臨時會，多名代表與主席陳宏吉均關切災後生活困境，並指出縣內已有多個鄉鎮啟動紓困或振興金發放，今年竹崎作為災情嚴重區域，更應積極協助鄉民。

鄉長曾亮哲於會中允諾，公所多年在嘉義縣年度開源節流考核名列前茅，財務穩健，因此將在不影響例行業務前提下，普發每人5000元紓困金，盼助居民順利度過年節。

公所表示，竹崎的行政流程將加速推動，後續將提報代表會審議，待完成程序後將正式公告申請方式與發放日期，務求讓鄉親在春節前感受到最實際的支持。

嘉義縣義竹鄉於10月完成普發每人5000元民生紓困金。太保市普發每人3000元振興金預計12月底前完成撥款。民雄鄉也通過普發每人2000元紓困金。梅山鄉規畫於12月發放每人3000元。加上今天的竹崎鄉規畫在2026年農曆年前發放普發5000元。已有5鄉鎮陸續宣布普發或規畫發放。

嘉義 春節 丹娜絲颱風 普發現金

延伸閱讀

影／整車傾洩而下烏魚瀑布壯觀！嘉縣烏魚子產季登場…開盤價曝

迎馬年 義烏春節用品熱銷海外

嘉義縣商圈購物節大獎出爐 買iPhone17幸運抽中露營車

獨／被藍營點名2026嘉義縣選戰黑馬 吳容輝回應了

相關新聞

普發現金加碼潮擴大！嘉義縣竹崎發5000元加入行列

嘉義縣竹崎鄉公所宣布將在2026年農曆年前普發每名鄉民5000元紓困金，春節紅包預估超過3萬2000名鄉親受惠，總投入金...

統聯客運9輛新電動公車上路 行駛台南市區0路及6路

台南電動公車再添新戰力！南市交通局表示，統聯客運今年投入營運台南市市區公車，並在積極輔導下推動柴油車汰換作業，即日起將有...

提升設備！台南企業負責人兼義消副團長捐450萬元救護車

豪堤紙袋股份有限公司負責人林炎輝身兼台南市消防局第五救災救護大隊永康分隊義消副團長，長年支持消防工作與義消福利，今天他捐...

嘉縣公衛接軌國際 印尼、美國學者參訪民雄衛生所驚豔活躍老化

嘉義縣公共衛生與護理教育國際影響力持續擴大，在嘉義長庚科技大學牽線下，來自印尼與美國5位學者專家，上午參訪民雄鄉衛生所，...

影／嘉縣東石300坪新式雞舍動工惹議 五村百人抗爭拒惡臭上身

嘉義縣東石鄉下揖村等五村上百名村民今天上午在下揖村一處農地集結，強烈反對一座約300坪的新式雞舍在未經村民同意下動工。村...

嘉義市5連霸女議員大變身判若2人 靠2方法甩肉美容回春

嘉義市議會5連霸女議員張敏琪過去因長期奔走基層、工作壓力沉重，又頻繁應酬，體重一度飆到近70公斤，飽受高血壓困擾，收縮壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。