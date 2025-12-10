普發現金加碼潮擴大！嘉義縣竹崎發5000元加入行列

嘉義縣竹崎鄉公所宣布將在2026年農曆年前普發每名鄉民5000元紓困金，春節紅包預估超過3萬2000名鄉親受惠，總投入金額超過1億6000萬元。這也是嘉義縣18鄉鎮市中第5個宣布普發現金的鄉鎮市。

鄉長曾亮哲表示，今年竹崎因丹娜絲颱風與0728豪雨重創，道路、民宅受損嚴重，為讓鄉親在災後重建與春節前夕獲得最及時扶助，公所在財政穩健前提下責無旁貸，將提供最直接的協助。

竹崎鄉民代表會今天召開臨時會，多名代表與主席陳宏吉均關切災後生活困境，並指出縣內已有多個鄉鎮啟動紓困或振興金發放，今年竹崎作為災情嚴重區域，更應積極協助鄉民。

鄉長曾亮哲於會中允諾，公所多年在嘉義縣年度開源節流考核名列前茅，財務穩健，因此將在不影響例行業務前提下，普發每人5000元紓困金，盼助居民順利度過年節。

公所表示，竹崎的行政流程將加速推動，後續將提報代表會審議，待完成程序後將正式公告申請方式與發放日期，務求讓鄉親在春節前感受到最實際的支持。

嘉義縣義竹鄉於10月完成普發每人5000元民生紓困金。太保市普發每人3000元振興金預計12月底前完成撥款。民雄鄉也通過普發每人2000元紓困金。梅山鄉規畫於12月發放每人3000元。加上今天的竹崎鄉規畫在2026年農曆年前發放普發5000元。已有5鄉鎮陸續宣布普發或規畫發放。