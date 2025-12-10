嘉縣公衛接軌國際 印尼、美國學者參訪民雄衛生所驚豔活躍老化

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣公共衛生與護理教育國際影響力持續擴大，在嘉義長庚科技大學牽線下，來自印尼與美國5位學者專家，上午造訪民雄鄉衛生所，觀摩台灣基層公共衛生精準運作模式。長輩們發揮創意，進行「蝶古巴特拼貼手作」課程。圖／民雄鄉衛生所提供
嘉義縣公共衛生與護理教育國際影響力持續擴大，在嘉義長庚科技大學牽線下，來自印尼與美國5位學者專家，上午參訪民雄鄉衛生所，觀摩台灣基層公共衛生精準運作模式。民雄衛生所代理主任曾玉枝毫不保留展示在地化創新服務。除例行性的公衛服務介紹，最讓國外學者「眼睛一亮」的是醫事C據點長輩們參與的延緩老化健康促進方案。

長輩們發揮創意，進行「蝶古巴特拼貼手作」課程，將回收普通酒瓶結合LED燈串，巧手轉化成充滿溫馨與夢幻氣氛的精緻小夜燈。這項活動不僅是簡單手工藝，更展現衛生所長照整合與活躍老化成功，讓長輩在參與中找到樂趣、維持身心健康。

曾玉枝強調，衛生所基層健康照護體系扮演「關鍵角色」，整合醫療、長照與社區資源，從健康促進、疾病預防到醫療、長照，提供一條龍無縫隙服務。她指出，衛生所長期作為護理系學生實習基地，肩負重要的教學與人才培育責任。

衛生局長趙紋華到場表達支持重視。她表示，民雄鄉衛生所成果，是嘉縣所有衛生所推動在地化公共衛生服務共同標竿，衛生局將持續整合醫療、公衛與長照資源，為縣民打造健康樂活的生活環境。為確保公衛人力永續發展，衛生局將深化與各大專院校實習合作模式，積極培育專業人才。「我們歡迎更多國內外學者及夥伴到訪交流，透過互相學習與精進，持續提升衛生局所為民服務的品質。」

由長庚科技大學護理系副教授翁政興主導交流團，聚焦3大關鍵目標，協助國際夥伴深入了解台灣衛生所如何提供第一線公共衛生服務，包括預防保健與健康促進的核心工作。其次，交流團關注護理系學生社區實習模式，透過與學生和臨床指導者深度互動，解析台灣護理教育如何將學術知識轉化為紮實的社區應用能力，肩負起未來基層照護的人才庫責任。第3體現大學社會責任（USR）與社區健康永續緊密結合，向國際展現台灣推動地方健康長期投入與成果。

