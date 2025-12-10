統聯客運9輛新電動公車上路 行駛台南市區0路及6路
台南電動公車再添新戰力！南市交通局表示，統聯客運今年投入營運台南市市區公車，並在積極輔導下推動柴油車汰換作業，即日起將有9輛全新電動公車上路，行駛市區客運路線0及6路營運，讓民眾擁有更舒適、安全且低碳搭乘選擇。
交通局表示，配合中央2030年市區公車全面電動化目標，台南持續推動低碳公共運輸政策，不再補助柴油車購置，逐步以電動車隊取代傳統燃油車，期有效減少排放汙染；本批新車上線後，全市電動公車數量將提升至134輛，電動化比例上看28%。
交通局說明，統聯客運9輛新電動公車將行駛台南市區公車路線0路及6路，沿線串聯台南火車站、台南轉運站及市區重要生活圈，並經過多所中小學、高中及大專院校，還有成大醫院、台南醫院等醫療院所，滿足學生、長者與醫療需求族群通勤、通學及就醫需求。
南市公運處長劉佳峰強調，統聯客運今年1月起加入台南市區客運服務，先以柴油車輛提供載客服務，並同步提出車輛汰舊換新申請計畫，逐步汰換營運車輛，持續為台南公共運輸注入新氣象，也提升台南公共運輸服務品質，可望帶來更環保、高品質的搭乘體驗。
