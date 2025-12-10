影／嘉縣東石300坪新式雞舍動工惹議 五村百人抗爭拒惡臭上身

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉下揖等五村上百名村民集結三法宮後方農地，拉起布條強烈反對新建雞舍，現場怒喊「反對到底」。記者李宗祐／攝影
嘉義縣東石鄉下揖村等五村上百名村民今天上午在下揖村一處農地集結，強烈反對一座約300坪的新式雞舍在未經村民同意下動工。村民怒指，一旦雞舍啟用，臭味勢必飄散至聚落，嚴重影響生活品質，因此才會群起到場抗爭，高喊「反對到底、堅持反對！」並拉布條表達憤慨。業者表示，新式雞舍少有臭味汙染，會持續溝通

上午東石鄉下揖、頂揖、溪下、港口、鰲鼓等五村上百名村民在雞場外拉抗議布條「不惜代價拒絕汙染、保衛家園拒絕雞場」、「反對設置雞場雞屎臭汙染環境」。

下揖村長陳慶堂表示，該農地的工程是在上周遭村民發現後被要求停止，但業者仍持續施工，引爆五村民怨。頂揖村長張麗霞表示，居民世代居住在此，只求安穩生活，不能接受惡臭汙染家園。雞舍是業者要賺錢，但臭味卻是村民每天要承受。

溪下村長張居雙說，五村村長與里民立場一致，反對未經溝通、逕自設置的雞舍；即使業者強調合法，但程序粗暴、忽視民意，要求「懸崖勒馬、趕緊回頭」。

港口村長丁振管表示，雖然業者稱新式雞舍不會有臭味，但居民仍難消疑慮。鰲鼓村長李銘春說，若業者執意興建，不排除村民輪班圍場抗爭，喊話「不要以為東石人好欺負」。

對此，業者的吳姓友人回應，業者是返鄉創業的上班族，使用自家逾2分土地，計畫飼養3萬隻雞，2023年依法申請核准，當時法規僅需距住宅區300公尺，無需鄰田或村里同意。因資金問題延宕至今年才獲銀行4000多萬元貸款動工，並強調採用自動化設備，臭味會大幅降低。他也表示，上周已到廟口向民眾說明，但雙方仍無共識，後續會持續溝通。

頂揖村長張麗霞展示村民向東石鄉公所連署的陳情書。記者李宗祐／攝影
抗議民眾在農地周邊聚集，呼籲停止雞舍工程，避免臭味影響五村生活環境。記者李宗祐／攝影
嘉義縣東石鄉下揖等五村上百名村民集結三法宮後方農地，拉起布條強烈反對新建雞舍，現場怒喊「反對到底」。記者李宗祐／攝影
東石鄉下揖、頂揖、溪下、港口、鰲鼓等五村村長連署。記者李宗祐／攝影
