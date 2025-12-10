聽新聞
嘉義市5連霸女議員大變身判若2人 靠2方法甩肉美容回春
嘉義市議會5連霸女議員張敏琪過去因長期奔走基層、工作壓力沉重，又頻繁應酬，體重一度飆到近70公斤，飽受高血壓困擾，收縮壓最高衝上200多毫米汞柱 (mmHg)，身體亮起紅燈，健康拉警報，她去年決心展開減重計畫，人生也因此迎來戲劇性轉變。
在朋友介紹下，她開始調整作息並配合市面上蔬果酵素產品，維持飲食節制，歷時13個月，體重從67公斤降到51公斤，成功甩肉減下16公斤。52歲的她重新檢查健康狀況，高血壓問題明顯改善，精神也比過去更加輕盈。除瘦身成效驚人，她也分享自己採用一套韓國居家美容的新技術，笑說，這讓她有「回到少女狀態」感覺。
瘦身回春成功後的她現身議會，讓議員及議會員工眼睛一亮，紛紛驚呼「完全變了一個人！」好奇詢問她保養與減重秘訣。張敏琪不藏私，分享過去健康危機與現在的自律生活方式。
昨天議會定期大會落幕，府會餐敘，張敏琪登台唱歌，氣色紅潤、神采奕奕。她感性表示，重新找回健康與青春，是人生最大收穫，「這是再多金錢都買不回來的禮物。」
