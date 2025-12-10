快訊

城鄉光廊嘉義市嘉油鐵馬道最後一哩路 後天全線開通

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市嘉油鐵道第3期「光環境及休憩設施優化工程」完成最後一哩路，嘉義市府投入3500萬元，自紅瓦厝站延伸至鴿溪寮站，從照明、休憩空間到智慧科技全面升級，工程已於12月1日完工，後天12日開放通行。

觀光新聞處長張婉芬指出，嘉油鐵馬道2008年由輸油鐵道轉型為自行車道後，成為嘉義市指標性城市綠廊，深受車友與親子族群喜愛。市府近年持續強化光環境與休憩節點，使鐵馬道白天綠意盎然、夜間光影溫潤，被網友稱為「南部最美自行車道」。第3期位於縣市交界路段，市府基於縣市共同發展理念投入經費，完整串連整條路廊的慢行系統。

優化工程屢獲肯定，今年更獲「2025建築園冶獎—公園綠地景觀類」殊榮。本次提升延續前期照明理念，採用低眩光、琥珀色溫節能燈具，兼顧行走安全與生態友善；鋪面與設施設計以耐久與減量為原則，降低後續維護衝擊，展現城市再生與永續精神。

沿線智慧化服務也同步升級，紅瓦厝站新增智慧公廁，設有人流偵測、久占警示與耗材監測等功能。為杜絕機車闖入，除既有2處AI車牌辨識與語音警示系統外，第3期再增設6處偵測點，即時辨識與提醒，提升騎乘安全。

市府表示，嘉油鐵馬道是市民日夜休憩的重要綠廊，本次完工後從美源驛站至鴿溪寮站將形成不間斷的城市風景線。未來將持續強化維護管理，結合人本交通與智慧科技，打造更安全、舒適的慢行環境。

