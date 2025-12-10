快訊

仙塔律師為什麼認罪？律師同業分析3關鍵：應非良心發現、停損操作罷了

專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

好想改日本名？日本殖民統治下那些失去名字的台灣人

「石頭里長」愛心年菜12年不中斷 逾566份上網認捐…33小時額滿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭（右三）去年發送年菜與眾人合影，「愛心年菜認捐活動」今年已邁入第12年。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭（右三）去年發送年菜與眾人合影，「愛心年菜認捐活動」今年已邁入第12年。圖／楊石旭提供

歲末年終，人稱「石頭里長」的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭發起「愛心年菜認捐活動」，今年邁入第12年楊石旭近日再次透過臉書募捐，每人最多不超過3份，短短33小時額滿，他感謝大家愛心付出，因為大家的善心，有566個家庭能收到溫暖的年菜。他代表受惠的家庭，向大家深深一鞠躬，感謝大家的幫忙。

這份始於里內暖心行動，如今擴大至朴子警分局轄區的朴子市、六腳鄉、東石鄉等3鄉市，「世上苦人多，愛心不打烊」，受贈份數從最初30多份，爆發式成長到去年543份，今年增到566份，讓566個弱勢家庭受惠，成為嘉義海線地區延續最久、規模最大歲末公益活動之一。

楊石旭表示，年菜預計明年2月3日上午9時發送。他表示，這項活動緣起於「人飢己飢」同理心，希望能在過年前替弱勢家庭及獨居長輩「加一道熱菜」。沒想到一呼百應，愛心雪球越滾越大。

年菜份數呈驚人的成長曲線：第1年僅約30多份，第4年逼近250份，到去年已增加到543份。年年遞增的數字，反映社會熱烈響應，更映照出「世上苦人多、艱苦人、獨老增加」的社會現實。

楊石旭強調，年菜發送對象透過鄉市公所、村里長及朴子警分局員警訪視名單確認，確保低收入戶、貧困邊緣戶、獨居老人及弱勢家庭等，都能領到這份年節的祝福。

總舖師經典年菜三寶維持原價，每份含三道菜，認捐價1100元不漲價菜色：筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯。總舖師以好手藝與好食材，讓弱勢家庭享用到美味有團圓意義的年夜飯。

年菜 愛心 弱勢家庭

延伸閱讀

台南612名弱勢學子每人獲「扶輪之子」認養 補助1萬2千元

竹東頭重托嬰中心說明會12月8日登場 預計收托28嬰幼兒

還缺2成募愛心 基隆家扶歲末要送弱勢童暖心棉被

彰化家扶提供就業諮詢 教弱勢家庭「釣魚」

相關新聞

「石頭里長」愛心年菜12年不中斷 逾566份上網認捐…33小時額滿

歲末年終，人稱「石頭里長」的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭發起「愛心年菜認捐活動」，今年邁入第12年楊石旭近日再次透過臉書募...

不進20元停車場！嘉北車站機車族占路違停 警察開單到手軟

嘉義市縱貫鐵路嘉北車站通勤人潮龐大，加上鄰近全市規模最大的嘉義基督教醫院，每天往來上班族與就醫民眾絡繹不絕，使得周邊規劃...

台南新化爭取設親子悠遊館 傳計畫生變

位於台南新化鬧區的舊新化果菜市場，市府將斥資2.1億元規畫轉型為「新化衛福園區」，家長及議員爭取園內應設首個「親子悠遊館...

觀察站／友善新化育兒環境 地方心聲應重視

少子化之下，家長對親子教育環境期待愈高，南市目前13處親子悠遊館、1處兒福館，陸續有6區將設館，還未在規畫內的新化區因鄰...

嘉市城市博覽會開幕卡司一次看 3天表演歌星藝人完整曝光

慶祝諸羅建城321周年，嘉義市府編列近億元大手筆舉辦「320+1城市博覽會，後天12日下午5時30分，在市府北棟大樓預定...

廣角鏡／愛的關東煮 溫暖夜光天使

雲林同濟會10個分會及縣議員蔡岳儒、雲林家扶中心多年來共同為50所學校開設夜光天使班，今年800名學生受惠，冬季以「愛的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。