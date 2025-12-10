「石頭里長」愛心年菜12年不中斷 逾566份上網認捐…33小時額滿

歲末年終，人稱「石頭里長」的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭發起「愛心年菜認捐活動」，今年邁入第12年楊石旭近日再次透過臉書募捐，每人最多不超過3份，短短33小時額滿，他感謝大家愛心付出，因為大家的善心，有566個家庭能收到溫暖的年菜。他代表受惠的家庭，向大家深深一鞠躬，感謝大家的幫忙。

這份始於里內暖心行動，如今擴大至朴子警分局轄區的朴子市、六腳鄉、東石鄉等3鄉市，「世上苦人多，愛心不打烊」，受贈份數從最初30多份，爆發式成長到去年543份，今年增到566份，讓566個弱勢家庭受惠，成為嘉義海線地區延續最久、規模最大歲末公益活動之一。

楊石旭表示，年菜預計明年2月3日上午9時發送。他表示，這項活動緣起於「人飢己飢」同理心，希望能在過年前替弱勢家庭及獨居長輩「加一道熱菜」。沒想到一呼百應，愛心雪球越滾越大。

年菜份數呈驚人的成長曲線：第1年僅約30多份，第4年逼近250份，到去年已增加到543份。年年遞增的數字，反映社會熱烈響應，更映照出「世上苦人多、艱苦人、獨老增加」的社會現實。

楊石旭強調，年菜發送對象透過鄉市公所、村里長及朴子警分局員警訪視名單確認，確保低收入戶、貧困邊緣戶、獨居老人及弱勢家庭等，都能領到這份年節的祝福。

總舖師經典年菜三寶維持原價，每份含三道菜，認捐價1100元不漲價菜色：筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯。總舖師以好手藝與好食材，讓弱勢家庭享用到美味有團圓意義的年夜飯。