嘉市城市博覽會開幕卡司一次看 3天表演歌星藝人完整曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
慶祝諸羅建城321周年，嘉義市府大手筆舉辦「320+1城市博覽會，後天12日下午5時30分，在市府北棟大樓預定地「大舞台」盛大開幕，大舞台大卡司、連3天節目完整曝光。圖／嘉市文化局提供
慶祝諸羅建城321周年，嘉義市府編列近億元大手筆舉辦「320+1城市博覽會，後天12日下午5時30分，在市府北棟大樓預定地「大舞台」盛大開幕，大舞台大卡司、連3天節目完整曝光。

12日開幕大SHOW｜嘉義進行曲：時間列車，主持：許富凱×方宥心，內容由躍演劇團策畫串接，結合小事製作、悠巴歌謠傳唱隊、嘉義大學交響樂團、鐵獅玉玲瓏、Suming舒米恩、美秀集團、王彩樺等跨界組合，以「時間列車」呈現嘉義歷史、人文與節奏，帶領觀眾與「列車長阿山」奔向嘉義320+1下一個百年。開幕演出團體：廖士賢與阮劇團、築夢者街舞DREAMRUNNERZ。

周六13日下午4時50分演出陣容：一種心情Sense Of Feeling、裝咖人、青虫aoi ft、王彙筑、落日飛車Sunset Rollercoaster、盧廣仲。周日晚間6時30分：台語經典音樂會「咱的歌咱的聲」：表演歌星：曾心梅、羅時豐、曹雅雯、羅文裕、蕭煌奇、李炳輝。

市博會以「共享城市、宜居城市、摩登城市」為主題，5大展區遍布全市。主展館「永續願景館」由國際團隊MVRDV設計，以木構重現嘉義舊城門意象，象徵嘉義邁向木都與永續治理成果。展期跨足全城，並結合國際管樂節、諸羅山少棒等大型活動，打造戶外城市展場。

特色展包含：「嘉私選物 CHIAYI GOODS」推出限定「嘉私咖啡」嘉義文學館「摩登嘉義，就是我的日常風景」；「嘉義WEPLAY+1」串聯百家店點、推出桃子主題商品與城市散步路線，展期12日到28日，周一至周四上午10時到下午6時；周五至周日上午10時到晚間8時，地點嘉市全區，更多資訊Facebook、Instagram「320+1嘉義城市博覽會。」

