不進20元停車場！嘉北車站機車族占路違停 警察開單到手軟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市縱貫鐵路嘉北車站通勤人潮龐大，加上鄰近全市規模最大的嘉義基督教醫院，每天往來上班族與就醫民眾絡繹不絕，使得周邊規劃、交通管理成為熱點。隨著鐵道局推動鐵路高架化工程嘉北車站施工，湧現停車亂象，成為民怨來源。嘉基雖規畫停車場，但仍有不少騎車族「不願花20元」停進停車場，寧可把車亂停在車站外道路兩側。整排違停嚴重影響車流動線，經民眾檢舉後，警方前往取締，短短時間就「開到手軟」。

有網友將警察開單照貼在地臉書社群說，讓人不解的是，騎士不願花20元停車，卻甘冒風險被開罰600元，最後只能苦吞「因小失大」的罰單。引起網友熱議。嘉市警察局交通隊呼籲，騎士務必將車輛停放在合法停車格內，避免影響交通、遭罰受損。

另方面，鐵道局嘉北車站高架化工程加速推進。未來新站將採地面3層設計：最上層為月台層、第2層是車站大廳，地面層則規劃為進站區與商業空間。第2層大廳也將預留空間，串接周邊公園、商業機能與家機醫院，打造交通、醫療與商業相互支撐的新樞紐。

為迎接高架化帶來的都市縫合契機，市府同步啟動嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更，試圖整合家機醫療量能與在地基礎產業，以「青年喜愛的工作型態」與「健康幸福城市」作為核心，吸引企業總部與新創產業進駐，推動嘉北成為城市發展的新亮點。

