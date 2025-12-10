觀察站／友善新化育兒環境 地方心聲應重視

少子化之下，家長對親子教育環境期待愈高，南市目前13處親子悠遊館、1處兒福館，陸續有6區將設館，還未在規畫內的新化區因鄰近南科，也是青年家庭權衡置產選項，若未能前瞻性補齊相關育兒配套，恐遭歸咎區域落差原因之一。

台南北區親子悠遊館11月啟用，是目前最新，預計還有中西區、安南區、永康區、學甲區、麻豆區、安定區6區增設新館，2028年前陸續啟用，且提供不同特色的主題遊戲空間，例如新營館的滑梯、麻豆的積木區、東區的繪本館等，原本是服務2歲以下，在家長要求下年齡層放寬最高至7歲，讓兒童及照顧者可以有免費放風及育兒資源設施，更成為各選區議員爭取的重要建設。

社會局根據民政局人口戶籍資料統計，新化區未滿7歲的幼童人口數今年11月統計為1733人，符合達1千人以上列為設置親子館的優先地區，但用地難求，社會局曾評估自來水公司閒置的新化辦公廳舍，經評估建築不具安全性且耐震不符現行法規，建議停用並拆除。

新化果菜市場舊址位在市中心，是難得釋出的大面積土地，市府轉型為新化衛福園區，規畫設置衛生所、公共托嬰中心及長照據點，園區3樓突傳出由民政局規畫為活動中心，引發爭議，因鄰近500公尺就有里聯合活動中心，民政局說明地方希望能夠有「一里一活動中心」，理由尚屬牽強，市府稱不會忽視家長對親子悠遊館的需求，地方勢必不會放下期待。

新化近10年來50歲以下人口緩步下滑，生活機能有望提升移入誘因，而果菜市場舊址鄰近新化高中、國中和國小、新化公所、新化圖書館、新化公會堂，鄰近楊逵文學館、歷史建築新化街役場並串聯新化老街，衛福園區將使左鎮及山上區居民能就近使用，要吸引青年回流，友善親子環境是重要的一環，市府須審慎評估，更廣納地方建言。