聽新聞
0:00 / 0:00

台南新化爭取設親子悠遊館 傳計畫生變

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南舊新化果菜市場規畫轉型為新化衛福園區，地方爭取園內要設親子悠遊館。圖為原址拆除情況。圖／南市議員余柷青提供
台南舊新化果菜市場規畫轉型為新化衛福園區，地方爭取園內要設親子悠遊館。圖為原址拆除情況。圖／南市議員余柷青提供

位於台南新化鬧區的舊新化果菜市場，市府將斥資2.1億元規畫轉型為「新化衛福園區」，家長及議員爭取園內應設首個「親子悠遊館」，近日原址拆完卻傳計畫生變，家長喊話，新化若要留住青年家庭，須補齊基礎育兒服務。市府說明，尚未定案。

新化鄰近新市、永康、歸仁等新興區，原就具備生活機能，也有外溢人口紅利的前景，但長期缺乏親子公共空間，年輕父母要到外地尋求托育與親子活動資源，而衛福園區鄰近學區、新化公所、圖書館等，初步規畫1樓衛生所、2樓托嬰機構、3樓是長照中心，地方要求3樓做親子悠遊館，又傳出民政局有意要做活動中心。

市議員余柷青示，因民政局後來插入導致規畫設計改變、2023年提出增設活動中心計畫，但在設置活動中心辦法內，1里不得有2座活動中心，該址前方距離不到500公尺已有新化區聯合活動中心，建議3樓使用空間維持社會局單位使用範圍，做親子悠遊館，讓空間使用發揮最大效益，也在議會提案此事。

傳出親子館生變消息引發社群熱烈討論，家長紛紛留言支持設館，指出親子悠遊館具備免費、安全、多元活動、專業帶領、親職交流與育兒諮詢等功能，對幼兒發展與家庭支持至關重要。

社會局表示，截至今年10月，新化區未滿7歲幼童人口達1733人，依據行政區幼童人口逾1000人以上，列為親子館設置優先地區，新化確有建置公共托育活動空間的需求，衛福園區3樓用途仍在跨局處討論階段，尚未定案。

民政局長姜淋煌說，將納入地方意見參考，市長黃偉哲也已聽到民眾需求，衛福園區預計需2年才能完成興建，屆時會做出符合更多民意的規畫。

新化衛福園區工程10月決標，舊果菜市場整個用地預計明年春節前完成拆除。南市工務局表示，若施工順利，預計1年半至2年內可完工啟用。

相關新聞

廣角鏡／愛的關東煮 溫暖夜光天使

雲林同濟會10個分會及縣議員蔡岳儒、雲林家扶中心多年來共同為50所學校開設夜光天使班，今年800名學生受惠，冬季以「愛的...

台南新化爭取設親子悠遊館 傳計畫生變

位於台南新化鬧區的舊新化果菜市場，市府將斥資2.1億元規畫轉型為「新化衛福園區」，家長及議員爭取園內應設首個「親子悠遊館...

觀察站／友善新化育兒環境 地方心聲應重視

少子化之下，家長對親子教育環境期待愈高，南市目前13處親子悠遊館、1處兒福館，陸續有6區將設館，還未在規畫內的新化區因鄰...

賴總統喊好消息「台積電又要來台南了」 曝關稅談判進入最後階段

賴清德總統晚間回到台南出席安平產業園區50周年慶祝晚會，他向鄉親報告一個好消息台積電又要來了，要設在新市科學園區；另外在...

嘉市32校防詐小尖兵啟動 點線面擴散守護全城

嘉義市今天啟動「I Prevent Crime 2.0─校園防詐小尖兵」計畫，串聯全市32所學校，以「點的啟動、線的巡迴...

長年慷慨捐助福利 安士達公司連續5年累計捐贈輪椅逾200輛

台南市老年人口比例已於114年10月突破20%，邁入超高齡社會，安士達實業有限公司孫智惠董事長認同台南市政府「照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。