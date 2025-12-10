台南新化爭取設親子悠遊館 傳計畫生變

位於台南新化鬧區的舊新化果菜市場，市府將斥資2.1億元規畫轉型為「新化衛福園區」，家長及議員爭取園內應設首個「親子悠遊館」，近日原址拆完卻傳計畫生變，家長喊話，新化若要留住青年家庭，須補齊基礎育兒服務。市府說明，尚未定案。

新化鄰近新市、永康、歸仁等新興區，原就具備生活機能，也有外溢人口紅利的前景，但長期缺乏親子公共空間，年輕父母要到外地尋求托育與親子活動資源，而衛福園區鄰近學區、新化公所、圖書館等，初步規畫1樓衛生所、2樓托嬰機構、3樓是長照中心，地方要求3樓做親子悠遊館，又傳出民政局有意要做活動中心。

市議員余柷青示，因民政局後來插入導致規畫設計改變、2023年提出增設活動中心計畫，但在設置活動中心辦法內，1里不得有2座活動中心，該址前方距離不到500公尺已有新化區聯合活動中心，建議3樓使用空間維持社會局單位使用範圍，做親子悠遊館，讓空間使用發揮最大效益，也在議會提案此事。

傳出親子館生變消息引發社群熱烈討論，家長紛紛留言支持設館，指出親子悠遊館具備免費、安全、多元活動、專業帶領、親職交流與育兒諮詢等功能，對幼兒發展與家庭支持至關重要。

社會局表示，截至今年10月，新化區未滿7歲幼童人口達1733人，依據行政區幼童人口逾1000人以上，列為親子館設置優先地區，新化確有建置公共托育活動空間的需求，衛福園區3樓用途仍在跨局處討論階段，尚未定案。

民政局長姜淋煌說，將納入地方意見參考，市長黃偉哲也已聽到民眾需求，衛福園區預計需2年才能完成興建，屆時會做出符合更多民意的規畫。

新化衛福園區工程10月決標，舊果菜市場整個用地預計明年春節前完成拆除。南市工務局表示，若施工順利，預計1年半至2年內可完工啟用。