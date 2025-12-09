影／台積電將會再投資台南 賴清德親口證實
賴清德總統今天晚間到台南參加安平產業園區啟用五十周年慶祝活動，現場透露台積電又要來了，他說在市長任內爭取台積電三奈米來到台南南科設廠，讓南科科學園區成為全台灣最大的產業科學園區，他透露台積電將到沙崙設廠，未來還有國家算力中心與資料中心也會進駐，同時針對美國關稅問題，賴清德也表示將會努力爭取15%免疊加的優惠關稅，目前已經談判接近尾聲，很快就有好消息，針對關稅產業衝擊行政院也通過並編列了新台幣930億元的產業支持特別預算，主要用於因應國際關稅變局和美中貿易戰對台灣產業的衝擊，包括提供企業補助、信保貸款、利息減免，並鼓勵數位轉型和AI應用，支援產業升級與出口，且政府補助可免納所得稅，以減輕業者負擔。
