賴總統喊好消息「台積電又要來台南了」 曝關稅談判進入最後階段

賴清德總統晚間回到台南出席安平產業園區50周年慶祝晚會，他向鄉親報告一個好消息台積電又要來了，要設在新市科學園區；另外在對美關稅談判已進入最後階段，以爭取不超過百分之15及不疊加的目標在邁進。

賴總統在晚間6時30分由台南市長黃偉哲陪同抵達會場，立委林俊憲和陳亭妃也到場，他先感謝安平產業園區企業50年來創造投資機會也安定人心，對台灣整體發展貢獻卓著，他代表國家表達感謝，也感謝台南市長黃偉哲帶領的團隊卯足全力爭取企業至台南投資，二億元以下都專案列管主動協助。

賴總統向鄉親報告一個好消息，台積電又要來了。台積電又要來台南，他擔任台南市長時爭取台積電5奈米和3奈米到台南，到新市科學園區，台積電提出的種種問題，台南市長黃偉哲率領的團隊正設法一一解決。

賴總統也提到，美國對等關稅已進入最後階段，政府立場是維持國家利益，維持產業利益，兼顧糧食安全跟國民營養健康，去跟美國進行談判，希望能夠平衡台美貿易逆差，也希望台灣能夠強化與美國經貿合作關係，爭取不超過百分之15及不疊加這樣的目標在邁進。

除了跟美國談判爭取最好的關稅待遇外，他提到行政院也提出930億協助受到關稅衝擊的中小微型產業。預算好不容易通過了，請大家給立委林俊憲和陳亭妃一個掌聲，包括四個協助面向包括金融協助、安定就業、申請專型研發補助、尋找其他國外市場。

賴總統提到，科技大廠有資源應付各種挑戰，他更重視中小微型企業更需要幫忙，一年編一百多億幫助數位轉型導入人工智慧，目標2040年前台灣要有一百萬家導入人工智慧，也協助淨零轉型，在國際上協助打入美國及以外的市場，行政院有金融協助、信用保證貸款及單一窗口等三大配套。

賴總統說，台南持續在進步，明年鐵路地下化可以通車，非常不容易，當市長挨家挨戶被罵到臭頭，但辛苦會過去美麗會留下來，希望永康地下化要接著動工，新市及善化鐵路立體化接著規畫；台南捷運藍線明年要動工，台南是六都唯一沒有捷運，一樣十六歲卻差這麼多，台南是台灣第一個城市也不能落後，點名感謝重大的交通建設是資深交通委員林俊憲擔任中央和地方協調窗口。

賴總統也說，台南另一個發展重點是沙崙，他擔任市長成功爭取到中研院南部分院，還有大台南會展中心，大賣場，成大兒童醫院這個月要動工，交大光電學院，未來更重要的是全面智慧化的時代的來臨，國家資料中心和算力中心都在沙崙和新市科學園區。

另外，為迎接新時代行政院提出AI新時代技術，關鍵技術之一機器人園區就設在台南，產地在柳營研發在六甲，未來食衣住行育樂各種人工智慧的應用都在沙崙，未來捷運會通過安平產業園區，未來安平產業園區會是沙崙智慧園區的協力園區，大家會手攜手一起成長一起發展，這就是台南的未來。

賴總統提到在成大服務就住在永華路離安平產業園區（安平工業區），有時候騎機車到黃金海岸經過產業園區看到下班人潮很嚇人，如過江之鯽，源源不絕，代表安平產業園區對台南產業經濟就業的偉大貢獻，即便到今天已經升級轉型還有600家企業提供2萬個工作機會，每年創造一千億以上的產值，他代表國家感謝企業家老闆及每一個從業人員，大家都非常努力才有這個成果。