快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

嘉市32校防詐小尖兵啟動 點線面擴散守護全城

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市府、警察局、學校與各界團體齊聚，以棒球強棒出擊代表打詐決心，攜手打造「點線面擴散」的全城防詐行動。記者李宗祐／攝影
嘉義市府、警察局、學校與各界團體齊聚，以棒球強棒出擊代表打詐決心，攜手打造「點線面擴散」的全城防詐行動。記者李宗祐／攝影

嘉義市今天啟動「I Prevent Crime 2.0─校園防詐小尖兵」計畫，串聯全市32所學校，以「點的啟動、線的巡迴、面的擴散」打造從校園延伸家庭、進入社區的全民防詐安全網。市長黃敏惠表示，期盼透過遊戲化教材、跨單位合作，引導孩子成為最強防詐小尖兵，擴散至全市共同守護嘉園。

嘉義市政府啟動新永續出發320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0─校園防詐小尖兵」，結合市警局、市府教育處、嘉義市議會、家長協會、女童軍會、童軍會及嘉義出身表演者共同響應，宣示「打擊詐騙，人人有責」，讓防詐教育從校園向外擴散。

計畫由市警局依據8大常見詐騙手法設計全新「防詐偵探任務」數位遊戲，學生在期限內完成任務即可提升識詐能力並分享防詐知識，帶動家庭與鄰里共同提高警覺，還可獲得深受學生喜愛的警察大白熊限量周邊，讓學習更具動力。

黃敏惠表示，詐騙案件層出不窮，甚至孩子也可能成為下一名受害者；金融機構明明在協助阻詐卻常被誤會，顯示防詐不能光靠警方，而是家庭、學校、社區都要一起承擔。透過校園扎根，孩子能將識詐觀念帶回家，再傳到整個社區，形成最有效的擴散力量。

計畫以12月9日啟動為起點，結合32校巡迴宣導、學生分享擴散機制，形成「點上啟動、線上連結、面上擴散」的立體推動模式，讓防詐資訊不只停在教室，而能透過孩子延伸到家庭與鄰里，打造市民彼此提醒的防護網。

活動設定個人獎與學校、班級團體獎，包含警察大白熊玩偶、帽子、T 恤與保溫瓶等文創品，並由市長與警察局長親自表揚，鼓勵全校共同加入推廣。

市警局表示，嘉義市專屬防詐教材希望讓孩子「學得會、講得懂、傳得開」，真正推動全民識詐。

「I Prevent Crime 2.0」以跨域合作、數位教材及永續理念，推動城市朝向多項SDGs目標前進，讓嘉義成為詐騙集團最不敢靠近的城市，也成為世世代代宜居、幸福的嘉園。市府呼籲市民一起從今天、從家裡做起，共同守護嘉義本壘。

嘉義市府、警察局、學校與各界團體齊聚，以棒球強棒出擊代表打詐決心，攜手打造「點線面擴散」的全城防詐行動。記者李宗祐／攝影
嘉義市府、警察局、學校與各界團體齊聚，以棒球強棒出擊代表打詐決心，攜手打造「點線面擴散」的全城防詐行動。記者李宗祐／攝影
嘉義市啟動「I Prevent Crime 2.0──校園防詐小尖兵」計畫，市長黃敏惠與32校代表共同宣示打造全民防詐安全網。記者李宗祐／攝影
嘉義市啟動「I Prevent Crime 2.0──校園防詐小尖兵」計畫，市長黃敏惠與32校代表共同宣示打造全民防詐安全網。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠希望與防詐小尖兵一同啟動任務，鼓勵孩子把識詐觀念帶回家、帶進社區。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠希望與防詐小尖兵一同啟動任務，鼓勵孩子把識詐觀念帶回家、帶進社區。記者李宗祐／攝影

嘉義 校園 詐騙集團 黃敏惠

延伸閱讀

綠：地方有錢發現金 藍白修財劃法逼中央舉債沒道理

嘉市議會三讀通過市府總預算分文未刪 明年新設勞青處　

嘉市長選戰藍白整合加速 張啓楷表態參選與藍營整合期程曝

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

相關新聞

嘉市32校防詐小尖兵啟動 點線面擴散守護全城

嘉義市今天啟動「I Prevent Crime 2.0─校園防詐小尖兵」計畫，串聯全市32所學校，以「點的啟動、線的巡迴...

長年慷慨捐助福利 安士達公司連續5年累計捐贈輪椅逾200輛

台南市老年人口比例已於114年10月突破20%，邁入超高齡社會，安士達實業有限公司孫智惠董事長認同台南市政府「照...

垃圾變黃金！南市水利局年終展成果 首創下水汙泥再利用

台南今年7月經歷丹娜絲颱風、0728及0802豪大雨等強襲，溪北地區雖仍傳出積淹水災情，但淹水面積已大幅下降，市府水利局...

夜光天使寒夜溫習也能呷燒燒 雲林同濟會啟動「愛的關東煮」

在雲林同濟會推動下，北港、雲林、虎尾、長城、西螺等10個分會共同努力，和雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒合作，為雲林50所...

高山茶都．嘉義13日將登場 推出沉浸式體驗及茶食快閃活動

「2025高山茶都．嘉義」12月13日至21日將在中埔穀倉農創園區盛大展出，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請代言人張齡...

台南鹽埕「台灣第一鹽」主燈金燈塔14日點燈 重現曬鹽文化

台南市南區鹽埕「台灣第一鹽」點燈活動，將於本月14日晚上在南區「原台灣總督府專賣局台南支局」旁廣場登場，今年首度設置的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。