嘉市32校防詐小尖兵啟動 點線面擴散守護全城

嘉義市今天啟動「I Prevent Crime 2.0─校園防詐小尖兵」計畫，串聯全市32所學校，以「點的啟動、線的巡迴、面的擴散」打造從校園延伸家庭、進入社區的全民防詐安全網。市長黃敏惠表示，期盼透過遊戲化教材、跨單位合作，引導孩子成為最強防詐小尖兵，擴散至全市共同守護嘉園。

嘉義市政府啟動新永續出發320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0─校園防詐小尖兵」，結合市警局、市府教育處、嘉義市議會、家長協會、女童軍會、童軍會及嘉義出身表演者共同響應，宣示「打擊詐騙，人人有責」，讓防詐教育從校園向外擴散。

計畫由市警局依據8大常見詐騙手法設計全新「防詐偵探任務」數位遊戲，學生在期限內完成任務即可提升識詐能力並分享防詐知識，帶動家庭與鄰里共同提高警覺，還可獲得深受學生喜愛的警察大白熊限量周邊，讓學習更具動力。

黃敏惠表示，詐騙案件層出不窮，甚至孩子也可能成為下一名受害者；金融機構明明在協助阻詐卻常被誤會，顯示防詐不能光靠警方，而是家庭、學校、社區都要一起承擔。透過校園扎根，孩子能將識詐觀念帶回家，再傳到整個社區，形成最有效的擴散力量。

計畫以12月9日啟動為起點，結合32校巡迴宣導、學生分享擴散機制，形成「點上啟動、線上連結、面上擴散」的立體推動模式，讓防詐資訊不只停在教室，而能透過孩子延伸到家庭與鄰里，打造市民彼此提醒的防護網。

活動設定個人獎與學校、班級團體獎，包含警察大白熊玩偶、帽子、T 恤與保溫瓶等文創品，並由市長與警察局長親自表揚，鼓勵全校共同加入推廣。

市警局表示，嘉義市專屬防詐教材希望讓孩子「學得會、講得懂、傳得開」，真正推動全民識詐。