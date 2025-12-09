長年慷慨捐助福利 安士達公司連續5年累計捐贈輪椅逾200輛

台南市老年人口比例已於114年10月突破20%，邁入超高齡社會，安士達實業有限公司孫智惠董事長認同台南市政府「照顧弱勢需求，促進長者健康」的施政理念，與立法委員林俊憲聯合捐贈70輛輪椅，協助後壁區、白河區、麻豆區、善化區、安南區、北區、永康區、中西區計35處社區照顧關懷據點提升無障礙服務量能，8日在台南市善化區嘉北老人文康活動中心辦理捐贈儀式，社會局陳宜君專門委員代表黃偉哲市長頒發感謝狀，誠摯感謝安士達實業有限公司長年慷慨捐助本市老人福利。

台南市長黃偉哲表示，安士達實業有限公司深耕醫藥產業，事業有成不忘回饋社會，自110年以來連年捐贈輪椅給本市，114年捐贈70輛為歷年最多，至今累計捐贈230輛輪椅，造福本市97處社區照顧關懷據點。部分長者因身體機能退化，行動不便出入受限，又不好開口勞煩晚輩接送，只能成日孤守家中，與社會生活產生隔閡，影響長者身心健康。安士達有限公司看見長者需求，逐年捐贈輪椅便利社區長者參加據點活動及共餐，長者不致因個人行動能力欠佳而喪失融入社會生活的機會，維護健康平權。

郭乃文局長補充，為利市民長輩享有健康尊嚴的晚年生活，社會局布建社區照顧關懷據點的腳步未曾停歇，以「一里一據點」為目標，114年至10月底為止，已布建412處社區關懷據點，辦理關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐服務，長者可就近利用服務，預防及延緩老化。在社會局推動社區照顧的過程中，民間單位的支持是不可或缺的重要助力，感激亦感佩安士達實業有限公司數年來傾注資源捐贈輪椅，協助行動受限的長者擴大生活範圍，長者多一次出門的機會，社福網絡也就增加一次承托長者照顧問題、改善長者老年生活的契機。

安士達實業有限公司本次捐輸輪椅將由各受贈據點妥善保管及維護，服務社區中有臨時性輪椅借用需求的長者。未來台南市政府除持續綿密社區關懷據點服務網絡，期能早日達成一里一據點的理想願景；也將攜手民間單位不斷健全據點服務各項軟、硬體設施設備，打造據點成為長者在社區中健康安心度日的所在。

