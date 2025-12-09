迎戰進口毛巾業界開闢新市場 雲林巾彩藝術節周末登場

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
本月13、14日雲林虎尾巾彩耕地藝術節將登場，想買超優質好毛巾請把握前往參觀選購。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾是台灣毛巾故鄉，近年國產毛巾受進口低價毛巾衝擊，地方積極尋求轉型。為推廣國產毛巾，雲林縣毛巾產業科技發展協會本月13、14日將在虎尾舉辦「巾彩耕地藝術節」，立委劉建國最近媒合長照、護理、安養及運動4大領域機構簽訂MOU，優先採用虎尾毛巾，並籲國人多用國產優質毛巾。

雲林毛巾產業科技發展協會理事長巫金周指出，全台國產毛巾產值逾20億元，雲林虎尾居冠占近9成，近年受東南亞國家毛巾低價傾銷，國產毛巾只占全台市場約5成5，其餘多為進口毛巾，國內毛巾業者積極轉型，期以高單價、少量客製化等方式提供市場更多選擇。

劉建國表示，為帶動國人多使用優質國產毛巾，創造地方經濟，日前媒合台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會及知名健身業者簽署合作備忘錄，建議優先採用國產毛巾，提升照護品質，同時支持地方產業永續。

巫金周也表示，近年國產毛巾打開日本的飯店、SPA業外銷市場，年出口量逾3萬條，簽署MOU後將有全台約1600家機構有機會優先使用國產毛巾，這對國內業界是好消息，使用好毛巾對提升照護品質也有所幫助。

為推廣國產毛巾，毛巾產業科技發展協會12月13、14日在虎尾同心公園舉辦雲林巾彩耕地藝術節，今年活動主題為「巾彩大地秀」，共推出六大主軸活動，包括健走、市集、毛巾DIY、氣墊遊戲區等，另外有FOCASA馬戲團、親子小舞台音樂表演，裝置藝術區有造型毛巾入口意象、毛巾進化展與觀秀帳篷構築沉浸式節慶動線，歡迎民眾用行動支持虎尾毛巾產業。

