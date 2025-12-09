垃圾變黃金！南市水利局年終展成果 首創下水汙泥再利用
台南今年7月經歷丹娜絲颱風、0728及0802豪大雨等強襲，溪北地區雖仍傳出積淹水災情，但淹水面積已大幅下降，市府水利局今在民治市政中心舉辦今年度水利建設成果發表會，會中除強調治水三箭發揮成效外，水利局首創「下水汙泥再利用」成績，可望解決汙泥去化的環境難題。
水利局長邱忠川表示，今年幾次天災都是500年一遇的驚人雨量，雖造成部分地區積淹水，所幸雨停便退水，顯見過去的治水建設發揮效果；在無法與老天爺對抗的情況下，只能透過事前準備將災情降至最低，而這也是水利局多年來執行的「治水三支箭」。
他說明，「治水三支箭」包含清淤、打通瓶頸段及建置抽水站與移動抽水機，以今年0802豪雨為例，全市淹水面積僅130公頃，與去年凱米颱風的335公頃，大幅下降許多，顯見治水三支箭發揮最大功效，讓災情降至最低。
另外，邱忠川提到，仁德水資源回收中心也首創設置全國唯一「下水汙泥再利用示範驗證廠」，將過去只能透過掩埋場處理的汙泥，透過燒結成為「景觀粒料」再利用產品，將廢棄物轉化為有價值的營建資源，大幅降低廢棄物清運的高昂預算，同時提升公共工程品質。
他強調，未來將持續以「內外兼攻：同步治理內、外水渠道」、「因地制宜：低地抽排」、「韌性承洪：滯（蓄）洪與水共生」3支箭，同時爭取經費辦理治水及改善淹水面積，並導入海綿城市、出流管制及逕流分擔治理新思維，打造台南成為「不怕淹」的韌性承洪移居城市。
