快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

垃圾變黃金！南市水利局年終展成果 首創下水汙泥再利用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府水利局今在民治市政中心舉辦今年度水利建設成果發表會，會中除強調治水三箭發揮成效外，水利局首創「下水汙泥再利用」，可望解決汙泥去化的環境難題。記者萬于甄／攝影
南市府水利局今在民治市政中心舉辦今年度水利建設成果發表會，會中除強調治水三箭發揮成效外，水利局首創「下水汙泥再利用」，可望解決汙泥去化的環境難題。記者萬于甄／攝影

台南今年7月經歷丹娜絲颱風、0728及0802豪大雨等強襲，溪北地區雖仍傳出積淹水災情，但淹水面積已大幅下降，市府水利局今在民治市政中心舉辦今年度水利建設成果發表會，會中除強調治水三箭發揮成效外，水利局首創「下水汙泥再利用」成績，可望解決汙泥去化的環境難題。

水利局長邱忠川表示，今年幾次天災都是500年一遇的驚人雨量，雖造成部分地區積淹水，所幸雨停便退水，顯見過去的治水建設發揮效果；在無法與老天爺對抗的情況下，只能透過事前準備將災情降至最低，而這也是水利局多年來執行的「治水三支箭」。

他說明，「治水三支箭」包含清淤、打通瓶頸段及建置抽水站與移動抽水機，以今年0802豪雨為例，全市淹水面積僅130公頃，與去年凱米颱風的335公頃，大幅下降許多，顯見治水三支箭發揮最大功效，讓災情降至最低。

另外，邱忠川提到，仁德水資源回收中心也首創設置全國唯一「下水汙泥再利用示範驗證廠」，將過去只能透過掩埋場處理的汙泥，透過燒結成為「景觀粒料」再利用產品，將廢棄物轉化為有價值的營建資源，大幅降低廢棄物清運的高昂預算，同時提升公共工程品質。

他強調，未來將持續以「內外兼攻：同步治理內、外水渠道」、「因地制宜：低地抽排」、「韌性承洪：滯（蓄）洪與水共生」3支箭，同時爭取經費辦理治水及改善淹水面積，並導入海綿城市、出流管制及逕流分擔治理新思維，打造台南成為「不怕淹」的韌性承洪移居城市。

南市府水利局首創設立下水汙泥再利用示範驗證廠，並利用燒結將下水汙泥轉化為景觀粒料、有價值營建資源等，讓廢棄物變黃金。圖／南市水利局提供
南市府水利局首創設立下水汙泥再利用示範驗證廠，並利用燒結將下水汙泥轉化為景觀粒料、有價值營建資源等，讓廢棄物變黃金。圖／南市水利局提供

治水 淹水 水利局 台南 丹娜絲颱風

延伸閱讀

建築物公安檢查 南市456家場所逾期未改善...明年1月將開罰

汐止社后橋夜間施工為期一周 用路人注意單向通行

左營蓮池潭下水道工程延宕 水利局：施工不影響年節遊客和攤商生意

高雄使用「透地雷達」偵測路面防止天坑 水利局：準確率達92%

相關新聞

垃圾變黃金！南市水利局年終展成果 首創下水汙泥再利用

台南今年7月經歷丹娜絲颱風、0728及0802豪大雨等強襲，溪北地區雖仍傳出積淹水災情，但淹水面積已大幅下降，市府水利局...

夜光天使寒夜溫習也能呷燒燒 雲林同濟會啟動「愛的關東煮」

在雲林同濟會推動下，北港、雲林、虎尾、長城、西螺等10個分會共同努力，和雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒合作，為雲林50所...

高山茶都．嘉義13日將登場 推出沉浸式體驗及茶食快閃活動

「2025高山茶都．嘉義」12月13日至21日將在中埔穀倉農創園區盛大展出，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請代言人張齡...

台南鹽埕「台灣第一鹽」主燈金燈塔14日點燈 重現曬鹽文化

台南市南區鹽埕「台灣第一鹽」點燈活動，將於本月14日晚上在南區「原台灣總督府專賣局台南支局」旁廣場登場，今年首度設置的「...

建築物公安檢查 南市456家場所逾期未改善...明年1月將開罰

營業場所與公寓大廈依規定每年或每二年須定期辦理建築物防火避難設施、設備之公共安全檢查申報，台南市工務局清查2024與20...

音樂減緩失智看得見！雲林105歲「阿妹」音樂會熱情同歡

雲林縣若瑟醫院今天在元長鄉鹿北村開辦一場別開生面的老人耶誕音樂會，百年老榕樹下，百歲歌舞團手持鈴鼓、三角鐵隨著音樂節奏起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。