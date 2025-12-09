夜光天使寒夜溫習也能呷燒燒 雲林同濟會啟動「愛的關東煮」
在雲林同濟會推動下，北港、雲林、虎尾、長城、西螺等10個分會共同努力，和雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒合作，為雲林50所學校開設夜光天使班，受惠八百名學生，在寒夜溫習功課，還有溫熱的關東煮點心，彌補家庭功能的缺角。
教育部2018年推動「夜光天使點燈專案計畫」，協助低收、單親、失親、隔代教養等經濟的國中、小學生，課後輔導，彌補家庭功能的缺角，多年下來已成為弱勢學童成長中的重要支持力量。
今天由同濟會雲林區主席張昆利帶領北港、雲林、虎尾、長城、西螺、斗南、元長、土庫、紫斑蝶、芸欣、崙背等分會，結合雲林家扶中心、縣議員蔡岳儒服務處共同「點亮夜光」，將為縣內50所學校開設夜光天使班，受惠800名學生。
張昆利表示，14年前由同濟會員也是縣議員蔡岳儒發起「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，如今擴展到更多學校，成效受到同濟會世界總會、台灣總會的重視，成為雲林同濟會年度重點服務項目。
北港同濟會長李宏胤等人今天也同步在北港鎮北辰國小啟動愛的關東煮，蔡岳儒指出，愛的關東煮多樣發展，從關東煮到熱火鍋、麥當勞到今天的炒泡麵，讓寒夜溫習功課的孩子得以吃一口暖暖點心，今年除邀請「八杠狼炒泡麵」餐車為孩子現煮熱騰騰美味餐點，更加贈保暖襪，讓孩子穿溫暖、呷燒燒、安心讀冊，心中也注入暖流。
