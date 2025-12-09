夜光天使寒夜溫習也能呷燒燒 雲林同濟會啟動「愛的關東煮」

在雲林同濟會推動下，北港、雲林、虎尾、長城、西螺等10個分會共同努力，和雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒合作，為雲林50所學校開設夜光天使班，受惠八百名學生，在寒夜溫習功課，還有溫熱的關東煮點心，彌補家庭功能的缺角。

教育部2018年推動「夜光天使點燈專案計畫」，協助低收、單親、失親、隔代教養等經濟的國中、小學生，課後輔導，彌補家庭功能的缺角，多年下來已成為弱勢學童成長中的重要支持力量。

今天由同濟會雲林區主席張昆利帶領北港、雲林、虎尾、長城、西螺、斗南、元長、土庫、紫斑蝶、芸欣、崙背等分會，結合雲林家扶中心、縣議員蔡岳儒服務處共同「點亮夜光」，將為縣內50所學校開設夜光天使班，受惠800名學生。

張昆利表示，14年前由同濟會員也是縣議員蔡岳儒發起「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，如今擴展到更多學校，成效受到同濟會世界總會、台灣總會的重視，成為雲林同濟會年度重點服務項目。