高山茶都．嘉義13日將登場 推出沉浸式體驗及茶食快閃活動

「2025高山茶都．嘉義」12月13日至21日將在中埔穀倉農創園區盛大展出，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請代言人張齡予共同開箱，打造沉浸式展館「山之境」，以及假日限定茶食快閃活動「茶之味」，還有在地茶葉職人現場布置茶席，展現嘉義高山茶魅力。

文觀局介紹，沉浸式展館「山之境」以漂流木構築神木意象，搭配光影投射、霧氣、茶香與樂音，以五感交織出宛如置身山林的體驗；假日「茶之味」快閃活動邀集青年品牌、新創甜點與青年茶農，推出茶香甜點、創意輕食和茶酒特調，充滿茶香與創意。

翁章梁說，高山茶都是嘉義縣年度重要的文化觀光品牌，每年吸引許多人品茗及買茶，今年繼續邀請主播張齡予擔任代言人，社區居民及茶藝師布置茶席及展區空間，透過職人巧思與手感設計，呈現不同地區的生活風景，可以感受到阿里山風土特色與魅力。