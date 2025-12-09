高山茶都．嘉義13日將登場 推出沉浸式體驗及茶食快閃活動
「2025高山茶都．嘉義」12月13日至21日將在中埔穀倉農創園區盛大展出，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請代言人張齡予共同開箱，打造沉浸式展館「山之境」，以及假日限定茶食快閃活動「茶之味」，還有在地茶葉職人現場布置茶席，展現嘉義高山茶魅力。
文觀局介紹，沉浸式展館「山之境」以漂流木構築神木意象，搭配光影投射、霧氣、茶香與樂音，以五感交織出宛如置身山林的體驗；假日「茶之味」快閃活動邀集青年品牌、新創甜點與青年茶農，推出茶香甜點、創意輕食和茶酒特調，充滿茶香與創意。
翁章梁說，高山茶都是嘉義縣年度重要的文化觀光品牌，每年吸引許多人品茗及買茶，今年繼續邀請主播張齡予擔任代言人，社區居民及茶藝師布置茶席及展區空間，透過職人巧思與手感設計，呈現不同地區的生活風景，可以感受到阿里山風土特色與魅力。
張齡予說，高山茶近年入菜、入甜點，有多重變化，顛覆過往「老人茶」形象，高山茶都會場將展售許多創意產品，還有戶外舞台規畫世界音樂及茶文化展演，適合一家大小出遊，品茶、識茶、購茶，也可再安排阿里山旅遊行程，探訪森林步道及高山茶秘境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言