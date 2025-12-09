台南鹽埕「台灣第一鹽」主燈金燈塔14日點燈 重現曬鹽文化

台南市南區鹽埕「台灣第一鹽」點燈活動，將於本月14日晚上在南區「原台灣總督府專賣局台南支局」旁廣場登場，今年首度設置的「金燈塔」，今天布置完成，是鹽與燈結合的特有藝術美感，帶起年終熱鬧氣氛。

主辦的鹽埕街區繁榮發展協會理事長張智凱說，3年前推出鹽埕點燈活動，在鹽埕里長蔡進原、白雪社區發展協會理事長林美蘭的支持下，逐漸打開知名度，今年號召南區新興、日新、永華等三所國小學童攜手彩繪傳統燈具，規模擴展為「台灣第一鹽・鹽埕千燈季」，燈具達到1200組，更採用環保材質的竹材搭建成三角造型的燈架，地面鋪設鹽粒，夜間映照出金光閃閃的美景。

他指出，千燈季活動融合歷史、藝術、體驗、社區小旅行與商圈共創五大亮點，以「重現曬鹽記憶、照亮文化之光」為主軸，現場設置仿鹽田體驗區，讓民眾親身體驗曬鹽與挑鹽工序，重溫鹽埕作為台灣曬鹽發源地的歷史風華，並聚集超過30攤文創與美食市集，包含親子DIY、魔術秀、泡泡表演、飄雪活動，提供限量園遊券及集章活動，讓民眾邊玩邊逛，感受鹽埕商圈的活力。

搭配「鹽埕小旅行」，由在地導覽員帶領走訪鹽埕出張所、白雪社區與天后宮，深入巷弄探索職人文化與信仰故事，感受鹽鄉的人文魅力。

14日晚間6點點燈，為活動高潮，點亮「金燈塔」，象徵鹽埕文化的永續精神，塔身燈籠上佈滿在地商家名稱，寓意社區與產業如金字塔般層層堆疊、世代傳承，打造「台南鹽埕」專屬的主燈意象，展期持續至明年4月底。