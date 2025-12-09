快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

台南612名弱勢學子每人獲「扶輪之子」認養 補助1萬2千元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國際扶輪3470地區代表守護弱勢兒少教育，延續「扶輪之子認養計畫」的正面力量圖／台南市政府提供
國際扶輪3470地區代表守護弱勢兒少教育，延續「扶輪之子認養計畫」的正面力量圖／台南市政府提供

國際扶輪3470地區連續三年推動「扶輪之子認養計畫」，扶助台南市弱勢學子，每位受助學子可獲得1萬2000元補助，用於學雜費及學用品。今年扶助人數達612名，補助總額達734萬4000元，對於有心向學但經濟條件有限的孩子，提供了實質幫助。

市長黃偉哲今天頒贈感謝狀，感謝地區總監莊和達及各扶輪社對兒少照顧的長期投入，並期盼透過持續的公私協力，為更多孩子打造更穩固、更有希望的未來。代表台南市186萬市民，向扶輪社及所有扶輪社友表達感謝，肯定他們長期投入社會公益的善行。

黃偉哲指出，扶輪社長期持續關懷弱勢兒少，透過社會局、家扶中心及各學校的協助，讓孩子們即使面對困境，也能安心學習與成長。他強調，這份支持不僅是即時的幫助，更是一種愛與善的傳遞，期盼受助的孩子將來能站起來、回饋社會，延續這份關懷與溫暖。

黃偉哲也談到昨天日本地震，他指出，過去台灣曾支援日本311地震，日本也曾在台灣0206地震及covid-19疫情期間給予協助。他呼籲各扶輪社及社友，若有日本姊妹社或友誼社，可透過慰問訊息或書信表達關懷，以拉近彼此情誼，延續扶輪間互助的精神。

社會局表示，扶輪社會員多年來與社會局保持密切合作，透過社工人員的專業回饋，扶輪社能以同理視角理解弱勢家庭所承受的現實壓力，也看見家長在資源有限下仍努力守護孩子受教權益的堅韌。感謝扶輪社今年持續以具體行動分擔家庭壓力，期盼藉由更實質的支持，讓家長更安心，也讓孩子能在充滿希望的環境中自信成長。

社會局指出，為強化社會安全網並就近服務弱勢家庭，市府已成立安平、安南、北門、玉井、善化、曾文、新豐、新營、永康、東區、南區及北區等12處社會福利服務中心。若民眾在生活上遭遇緊急變故或經濟困難，皆可向台南市政府社會局各處社會福利服務中心尋求協助，電話（06）2993992。

台南市長黃偉哲頒贈感謝狀予國際扶輪3470地區莊和達總監（右五）及各扶輪社代表，肯定扶輪社持續推動「扶輪之子認養計畫」，關懷弱勢學子。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒贈感謝狀予國際扶輪3470地區莊和達總監（右五）及各扶輪社代表，肯定扶輪社持續推動「扶輪之子認養計畫」，關懷弱勢學子。圖／台南市政府提供

社會局 日本 黃偉哲

延伸閱讀

影／友誼市青森地震 黃偉哲：第一時間致函 台南可協助

黃偉哲赴荷蘭拓銷芭樂鳳梨 盼水果四季供貨歐洲

台南女警晚間開單突遭車主持斧砍傷送醫 黃偉哲譴責暴力

訪法國拓展水果市場 黃偉哲會晤國會議員深化國際交流

相關新聞

垃圾變黃金！南市水利局年終展成果 首創下水汙泥再利用

台南今年7月經歷丹娜絲颱風、0728及0802豪大雨等強襲，溪北地區雖仍傳出積淹水災情，但淹水面積已大幅下降，市府水利局...

夜光天使寒夜溫習也能呷燒燒 雲林同濟會啟動「愛的關東煮」

在雲林同濟會推動下，北港、雲林、虎尾、長城、西螺等10個分會共同努力，和雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒合作，為雲林50所...

高山茶都．嘉義13日將登場 推出沉浸式體驗及茶食快閃活動

「2025高山茶都．嘉義」12月13日至21日將在中埔穀倉農創園區盛大展出，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請代言人張齡...

台南鹽埕「台灣第一鹽」主燈金燈塔14日點燈 重現曬鹽文化

台南市南區鹽埕「台灣第一鹽」點燈活動，將於本月14日晚上在南區「原台灣總督府專賣局台南支局」旁廣場登場，今年首度設置的「...

建築物公安檢查 南市456家場所逾期未改善...明年1月將開罰

營業場所與公寓大廈依規定每年或每二年須定期辦理建築物防火避難設施、設備之公共安全檢查申報，台南市工務局清查2024與20...

音樂減緩失智看得見！雲林105歲「阿妹」音樂會熱情同歡

雲林縣若瑟醫院今天在元長鄉鹿北村開辦一場別開生面的老人耶誕音樂會，百年老榕樹下，百歲歌舞團手持鈴鼓、三角鐵隨著音樂節奏起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。