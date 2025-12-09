台南612名弱勢學子每人獲「扶輪之子」認養 補助1萬2千元
國際扶輪3470地區連續三年推動「扶輪之子認養計畫」，扶助台南市弱勢學子，每位受助學子可獲得1萬2000元補助，用於學雜費及學用品。今年扶助人數達612名，補助總額達734萬4000元，對於有心向學但經濟條件有限的孩子，提供了實質幫助。
市長黃偉哲今天頒贈感謝狀，感謝地區總監莊和達及各扶輪社對兒少照顧的長期投入，並期盼透過持續的公私協力，為更多孩子打造更穩固、更有希望的未來。代表台南市186萬市民，向扶輪社及所有扶輪社友表達感謝，肯定他們長期投入社會公益的善行。
黃偉哲指出，扶輪社長期持續關懷弱勢兒少，透過社會局、家扶中心及各學校的協助，讓孩子們即使面對困境，也能安心學習與成長。他強調，這份支持不僅是即時的幫助，更是一種愛與善的傳遞，期盼受助的孩子將來能站起來、回饋社會，延續這份關懷與溫暖。
黃偉哲也談到昨天日本地震，他指出，過去台灣曾支援日本311地震，日本也曾在台灣0206地震及covid-19疫情期間給予協助。他呼籲各扶輪社及社友，若有日本姊妹社或友誼社，可透過慰問訊息或書信表達關懷，以拉近彼此情誼，延續扶輪間互助的精神。
社會局表示，扶輪社會員多年來與社會局保持密切合作，透過社工人員的專業回饋，扶輪社能以同理視角理解弱勢家庭所承受的現實壓力，也看見家長在資源有限下仍努力守護孩子受教權益的堅韌。感謝扶輪社今年持續以具體行動分擔家庭壓力，期盼藉由更實質的支持，讓家長更安心，也讓孩子能在充滿希望的環境中自信成長。
社會局指出，為強化社會安全網並就近服務弱勢家庭，市府已成立安平、安南、北門、玉井、善化、曾文、新豐、新營、永康、東區、南區及北區等12處社會福利服務中心。若民眾在生活上遭遇緊急變故或經濟困難，皆可向台南市政府社會局各處社會福利服務中心尋求協助，電話（06）2993992。
