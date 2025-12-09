音樂減緩失智看得見！雲林105歲「阿妹」音樂會熱情同歡

雲林縣若瑟醫院今天在元長鄉鹿北村開辦一場別開生面的老人耶誕音樂會，百年老榕樹下，百歲歌舞團手持鈴鼓、三角鐵隨著音樂節奏起舞、打拍子，坐輪椅的阿公阿嬤也一起舞動身軀，最引人注目是105歲的「湯奶奶」也來同歡，被譽為全國最資深「阿妹」，帶動全場HIGH翻天，也讓年輕人大開眼界。

音樂的確有助於調節情緒，帶來快樂讓人放鬆心情，這場超高齡音樂會在鹿北小村露天舞台登場，阿公阿嬤散發熱力不輸年輕人，每個人手持樂器，鈴鼓、手鈴還有木箱鼓，隨著配樂演出不同樂曲，連來參加的元長鄉長李明明，忍不住跟著阿公阿嬤一起歡樂舞動，感受「音樂療癒」帶來的成果。

這支老樂團平均年齡約80歲，65歲剛退休的成員被稱是「扣豆摩」（日語小伙子），幾位成員說，以前整天忙著務農沒接觸過音樂，樂器怎麼拿都不會，參加音樂教室經規律的學習，從認識樂器到現在可以合奏甚至演出，很有成就感，心情大轉變，越來越開心快活，也愛上音樂了。

若瑟副院長林素鉁指出，若瑟聖誕音樂會今年邁入第4年，由若瑟醫院失智共照中心、院牧部、朝陽科技大學健康農糧中心及鹿北社區發展協會共同主辦，邀請當地天主堂神父、教友居民參與。不僅提供長輩展現才華自信的舞台，也讓家屬看見長輩的努力與熱情。

林素鉁指出，雲林65歲以上逾13萬人其中失智人口約8%，配合衛福部推動「失智照護服務計畫」在元長鄉耕耘失智據點8年，提供多元課程包含認知促進、肌力體適能、音樂、太鼓、美食饗宴等，將「健康老化」理念帶入社區。透過聖誕音樂會累積成功經驗、減少憂鬱散播溫暖，進一步強化對失智症的認知。

鹿北據點每月提供2次音樂課程練習團體合奏，藉由鈴鼓、手搖鈴、三角鐵簡易樂器的獨奏、輪奏和合奏訓練其專注力、反應力、節奏感等並舒緩情緒，減緩焦慮，成效極佳。