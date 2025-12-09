斗六社口里千人連署催生地下停車場 116年7月完工

快訊

中央社／ 雲林縣9日電

雲林斗六市社口里近年商業發展蓬勃，造成停車困難，4年前社口里千人連署盼建設停車場解決問題，雲林縣府因此在水岸公園規劃地下停車場，今天動土，預計116年7月完工。

雲林縣交通工務局今天舉辦斗六市水岸公園地下停車場新建工程開工典禮，雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞和斗六市長林聖爵等人出席。

社口里長蘇宴民說，近幾年許多連鎖店家進駐社口社區，商業發展蓬勃，造成車位一位難求，週末還有夜市，停車亂象不斷，因此4年前發起連署催生地下停車場，獲得上千人響應，如今舉行動土典禮，縣府正面回應地方心聲。

張麗善表示，水岸公園位處斗六市鎮南路、社口街等重要道路，地下停車場可改善周遭停車問題，對城市發展至關重要，在有限資源下做最好的選擇，真正回應居民的迫切需求。

張麗善指出，水岸公園地下停車場工程總經費為新台幣3億5500萬元，工期600日曆天，預計116年7月完工。停車場規劃為地下1層、地上1層平面，可提供176個汽車停車位。

此外，地上1層融入水岸公園的整體風格，加入多項景觀設計，使停車場與周邊環境能夠更加協調融合。

