新化舊果菜市場開拆轉型 傳「親子悠遊館沒了」...市府：尚未定案

台南市舊新化果菜市場舊址，市府規畫原址轉型為「新化衛福園區」，近日拆除完畢，家長及議員爭取應設置「親子悠遊館」，以回應在地育兒家庭迫切需求，卻傳出生變，市府說明尚未定案但以市民最大需求為考量。

新化區長期缺乏親子公共空間，育兒家庭需往外地尋求托育與親子活動資源，交通不便，亟需在地設置親子悠遊館，讓家長帶小朋友到就近可及的空間，新化果菜市場舊址位在市中心，鄰近學區、新化公所、圖書館等，地方期待能設置親子悠遊館。

市議員余柷青示，「新化衛福園區」原規畫1樓衛福園區，2樓3樓為托嬰、日照中心，因民政局後來插入導致規畫設計改變，於2023年提出增設活動中心計畫，但在設置活動中心辦法內一里不得有2座活動中心，且前方距離不到500公尺已有新化區聯合活動中心，建議3樓使用空間一樣維持社會局單位使用範圍，規劃為親子悠遊館，讓空間使用發揮最大效益。

余柷青也在議會提案要求新化衛福園區三樓使用空間應維持社會局單位使用範圍，規畫為親子悠遊館提供親子使用，最近傳出生變消息，引發社群熱烈討論，家長紛紛留言支持設館，指出親子悠遊館具備免費、安全、多元活動、專業帶領、親職交流與育兒諮詢等功能，對幼兒發展與家庭支持至關重要。也有民眾認為，新化若要留住青年家庭，必須補齊基礎育兒服務。

社會局表示，截至今年10月，新化區未滿7歲幼童人口達1733人，依據行政區幼童人口逾1000人以上，列為親子館設置優先地區，新化確有建置公共托育活動空間的需求。衛福園區三樓用途仍在跨局處討論階段，尚無定案。

民政局長姜淋煌表示，將納入地方意見參考，市長也已聽到民眾需求，衛福園區預計需2年才能完成興建，屆時會做出符合更多民意的規畫。