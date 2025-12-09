雲林斗六水岸停車場今動土 未來3年將新建多處停車場增近千停車位

雲林縣斗六市停車空間長期不足，縣府規畫新建多處停車場改善停車環境，今社口水岸公園地下停車場新建工程動土，將提供176格車位，預計2027年7月完工，縣長張麗善表示，除先前人文公園新建停車場預計明年完工，另有5處停車場計畫推進中，預計在三年內為斗六市新增近千格停車空間。

斗六市水岸公園地下停車場新建工程今動土，交通工務局長汪令堯表示，水岸公園地下停車場工程由中央補助1.92億元、地方自籌1.62億元，總經費為3.55億元，停車場規畫為地下一層、地上一層平面，可提供176格汽車停車位，並導入智慧停車系統、綠能設備等，工期600日曆天，預計2027年7月完工。

張麗善表示，無印良品已進駐社口園區，未來在招商引資策略下，社口將持續強化商業與文創能量，新建停車場對於整體產業經濟發展將是一大助力。

另為紓解斗六市民停車壓力，縣府規畫在斗六市新建多處停車場，其中人文公園停車場已在施工，預計明年完工，除今日動土的水岸公園停車場，尚有5處停車場計畫推進中，預估未來三年內為斗六增加近千格停車位。

斗六市長林聖爵感謝縣府努力，社口地區在停車場進駐後，未來發展備受期待，相信斗六將逐步成為雲林縣最重要的商業發展中心之一，並受惠於周邊四座工業區的串聯效應，帶動人潮。