聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南友誼市青森地震 黃偉哲：第一時間致函 日方也回覆了
日本青森縣東方外海發生強震，台南市長黃偉哲表示，昨天深夜，第一時間立刻致函給青森縣知事宮下宗一郎，以及弘前市市長櫻田宏表達慰問，並告知若有需要，台南隨時準備好提供協助 。
黃偉哲說，今天早上收到了青森縣及弘前市的回覆，得知目前當地狀況都在可控制範圍內。
青森縣目前全縣約有30幾名民眾受傷，已經解除避難通知，人員方面基本上沒有受災。基礎建設的話，正在檢修鐵路和渡輪安全，包含新幹線，在青森縣內路段部分停駛。整體沒有超過縣府防災計畫可以應對的量能，目前一切安好。弘前市 市內沒有發生特別重大的災害，櫻田市長也特別請台南的朋友們不用擔心。
黃偉哲說，2016年台南0206地震時、2025年台南楠西地震以及丹娜絲風災，日本朋友們的溫暖援助，「我們始終銘記在心 」，會持續關注後續狀況，視需求及時提供協助。
黃偉哲上午受訪強調，台日之間的互動不僅在災害時展現，更體現在長期穩定的物產交流。每年約有20萬顆日本蘋果輸入台南，芒果也外銷至青森、仙台等地，形成良好的互惠往來。這些交流與互相關懷，彰顯雙方深厚而真誠的友好關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言