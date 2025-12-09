影／台南友誼市青森地震 黃偉哲：第一時間致函 日方也回覆了

日本青森縣東方外海發生強震，台南市長黃偉哲表示，昨天深夜，第一時間立刻致函給青森縣知事宮下宗一郎，以及弘前市市長櫻田宏表達慰問，並告知若有需要，台南隨時準備好提供協助 。

黃偉哲說，今天早上收到了青森縣及弘前市的回覆，得知目前當地狀況都在可控制範圍內。

青森縣目前全縣約有30幾名民眾受傷，已經解除避難通知，人員方面基本上沒有受災。基礎建設的話，正在檢修鐵路和渡輪安全，包含新幹線，在青森縣內路段部分停駛。整體沒有超過縣府防災計畫可以應對的量能，目前一切安好。弘前市 市內沒有發生特別重大的災害，櫻田市長也特別請台南的朋友們不用擔心。

黃偉哲說，2016年台南0206地震時、2025年台南楠西地震以及丹娜絲風災，日本朋友們的溫暖援助，「我們始終銘記在心 」，會持續關注後續狀況，視需求及時提供協助。