嘉義市將普發6千元現金....台中跟進？ 盧秀燕反應曝光
中央才剛普發1萬元現金，嘉義市政府昨宣布再加碼，將每人普發6千元現金。台中市長盧秀燕今天市政會議前面對媒體詢問是否會跟進，盧秀燕僅是微笑不回應。
台中市議會民進黨團今年7月底提案，要求中市府普發現金5萬元，不過市府指出台中財政很辛苦，還在負債中，以台中目前情況，根本無法普發現金。
盧秀燕今天上午主持市政會議，媒體在她會議前提問「台中市是否跟進嘉義市普發現金？」盧秀燕並未停留、微笑不語進入會場。
民進黨市議員陳雅惠表示，台中市財政連年超徵、庫存動輒百億，卻遲遲不見普發現金的規劃；同樣是國民黨執政，嘉義市已宣布將普發6千元，盧市府毫無動作，讓市民質疑「只會收、不會還」。她呼籲市府比照其他縣市，提出具體時程，把多收的稅真正回饋市民，讓台中人感受到福利。
