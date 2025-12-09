嘉義市將普發6千元現金....台中跟進？ 盧秀燕反應曝光

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天市政會議前面對媒體詢問是否會跟進嘉義市普發現金，盧秀燕僅是微笑不回應。記者余采瀅／攝影
中央才剛普發1萬元現金，嘉義市政府昨宣布再加碼，將每人普發6千元現金。台中市長盧秀燕今天市政會議前面對媒體詢問是否會跟進，盧秀燕僅是微笑不回應。

台中市議會民進黨團今年7月底提案，要求中市府普發現金5萬元，不過市府指出台中財政很辛苦，還在負債中，以台中目前情況，根本無法普發現金。

盧秀燕今天上午主持市政會議，媒體在她會議前提問「台中市是否跟進嘉義市普發現金？」盧秀燕並未停留、微笑不語進入會場。

民進黨市議員陳雅惠表示，台中市財政連年超徵、庫存動輒百億，卻遲遲不見普發現金的規劃；同樣是國民黨執政，嘉義市已宣布將普發6千元，盧市府毫無動作，讓市民質疑「只會收、不會還」。她呼籲市府比照其他縣市，提出具體時程，把多收的稅真正回饋市民，讓台中人感受到福利。

