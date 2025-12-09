嘉市議會三讀通過市府總預算分文未刪 明年新設勞青處　

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議會定期大會上午閉幕，三讀通過明年度市府總預算，同意修正市府組織自治條例，新設「勞工及青年發展處」（勞青處），會後，市長黃敏惠起身向議長陳姿妏（右）握手感謝。記者魯永明／ 攝影
嘉義市議會定期大會上午閉幕，三讀通過明年度市府總預算，同意修正市府組織自治條例，新設「勞工及青年發展處」（勞青處），會後，市長黃敏惠起身向議長陳姿妏（右）握手感謝。記者魯永明／ 攝影

嘉義市議會定期大會上午閉幕，三讀通過明年度市府總預算，同意修正市府組織自治條例，新設「勞工及青年發展處」（勞青處），使市府組織規模擴增至21局處。議員希望處長具備勞政專業，市長黃敏惠會後表示，人選與辦公處所尋覓規畫中。

市府明年總預算，歲入198億2500萬元、歲出211億2500萬元。會後，市長黃敏惠起身向議長陳姿妏、副議長張榮藏及議員握手感謝，府會和諧。

議員王浩指出，嘉市青年人口比例10多年來持續下降，外移問題日益嚴峻，勞青處成立象徵市府願投入更多預算與資源在青年創業與就業支持。勞工議題需高度專業性，國考將勞動社會法納入律師選考，中正大學等校也完整培育業人才。盼市府引進真正能理解勞動政策、關懷弱勢勞動者的專業人選。

市府說，嘉市擁有約12.9萬名勞動力人口、近6萬名青年人口，為回應城市發展需求，10月7日市務會議通過勞青處草案送審，組織完成調整，全府配置15處、6局，編制員額387人、總員額（不含警消）達911人。

勞工是城市穩定與經濟成長的重要力量。嘉市鄰近多座產業園區，加上醫療、教育與生活機能完善，在全球產業劇烈變動下，市府須主動強化競爭力，新成立的勞青處將整合資源、提高行政效率，提供更貼近需求的服務。

新勞青處將設「勞工行政科」、「勞資關係科」及新設的「青年發展科」，現行社會處的「勞資及勞動條件科」與「勞動力及青年發展科」將移編整合。業務涵蓋勞資關係、勞動條件、勞工福利、安全衛生、職訓與就業輔導，以及青年生涯發展、志工服務、公共參與、創業輔導與身障就業等，強化勞動與青年政策的施政量能。

嘉市議員王浩質詢。 記者魯永明／攝影
嘉市議員王浩質詢。 記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠起身向副議長張榮藏（右）握手感謝。記者魯永明／ 攝影
嘉市長黃敏惠起身向副議長張榮藏（右）握手感謝。記者魯永明／ 攝影

