搜救英雄「鐵雄」化身點燈大使 嘉義福容voco掀寵物耶誕暖潮

嘉義福容voco酒店訂2025年為「寵物友善元年」，主打毛主人與毛孩同房入住的旅遊體驗，至今已迎接近1000組旅客。酒店於12月6日舉辦全台首創的「耶誕點燈 毛孩有愛」寵物耶誕點燈儀式，邀請曾在花蓮強震中成功救援傷者、曾代表台灣參加國際賽的榮退緝毒兼搜救犬「鐵雄」擔任點燈大使，萌樣吸引全場目光。酒店同步攜手正德護生慈善會展開 20 天募款活動，捐款即可獲贈voco伴手禮，所得將全數用於照顧流浪動物。

鐵雄2023年榮退，由仁馨樂活園區領養，除了享受退休生活，更與長照機構長輩互動成為「療癒小天使」。這回受邀擔任點燈大使，不僅象徵耶誕祝福，也傳遞毛孩陪伴的力量。人氣KOL《摸摸頻道》、《美術老師是隻貓》及《柴犬Nana和阿楞的一天》也到場共襄盛舉。

總經理錢嬿文表示，酒店自2月推出「PET PAL ADVENTURE 毛孩同行」後反應熱烈，今年耶誕再擴大推動公益合作，希望把溫暖延伸到更多需要被看見的毛孩。未來酒店將深化寵物友善服務，串聯住宿、餐飲、活動體驗，打造毛主人與毛孩共同的旅遊記憶。

募款活動至12月25日止，酒店以近百萬元物資作為募款回饋，包括voco筆記本、吉祥物鑰匙圈及英倫奢華養膚品牌 Elemis 沐浴用品，吸引旅客熱情支持。

今年耶誕裝置以voco三大吉祥物燕雀、火鶴、貓頭鷹為主軸，全由點心坊純手工製作，更融入嘉義意象，把象徵嘉義的「小火車」懸掛於空中，定時發車與冒白煙，成為最新打卡亮點。

酒店也於12月推出「耶誕手提包DIY課程」，房客免費、外客僅收100元，即可親手縫製立體手提包。32F JOIN'S CAFE & BISTRO 更推出「微醺聖誕夜」系列調酒，以草莓、蔓越莓與威士忌等風味打造限定節慶飲品。