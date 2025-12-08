告別20年租屋人生 嘉縣三和派出所動土迎億元新家

嘉義縣中埔鄉三和派出所成立20年來一直租用民宅辦公，空間狹窄、腹地不足，不僅民眾洽公不便，員警連基本停車空間都受限，整體警政效能難以提升。為改善基層執勤環境並強化地方治安能量，嘉義縣府投入1億元推動新建工程，預計2027年3月完工啟用。縣長翁章梁表示，派出所有自己的家，讓員警好好工作、地方治安更有依靠。

三和派出所自2005年成立後，因無自有空間，持續租用2棟民宅作辦公廳舍，不僅空間狹窄、無停車腹地，民眾洽公不便，基層員警的辦公與休憩環境也難以提升。隨著公館產業園區設立帶來治安與交通需求成長，縣府啟動興建新廳舍計畫，向台灣糖業公司協議價購用地，並完成都市計畫變更。

嘉義縣警局表示，基地屬都市計畫區農業用地，須變更為機關用地，2024年5月以3723萬3601元完成協議價購，並編列工程經費1億元，興建地上3層辦公廳舍，總樓地板面積1334.8平方公尺（約404坪），由荃聖營造有限公司與德通機電工程有限公司以8594萬4159元共同承攬，預計2027年3月竣工進駐。完工後不僅改善員警執勤與休息品質，也能有效支援多元生活圈的治安維護需求。