嘉市普發6000元現金上路 市府拚9日送議會審議

嘉義市普發現金每人6000元的計畫正式啟動！今天上午市務會議，確定將普發期程與相關配套計畫於12月9日送交市議會第6次臨時會進行追加（減）預算審議。市長黃敏惠說，「我們發錢，也要能夠賺錢」，此次普發採用累積歲計賸餘辦理，不舉債、不影響公共建設，展現嘉義市連續15年不舉債、連續7年維持公共債務為零的財政紀律。

上午市務會議通過4大振興方案，包括「強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」、「促進商圈及夜市活絡計畫」、「嘉義市觀光產業補助自由行計畫」與「永續新生活推動計畫」。市府指出，面對美國對等關稅、丹娜絲颱風等外部衝擊，嘉義市必須以更快速且精準的方式提振消費、協助各行各業穩健營生。

嘉義市以服務業為主體，黃敏惠回顧過去三級警戒期間市府普發2000元現金，成功讓嘉義市營利事業銷售額較前1年成長9.56%，再創歷史新高。此次擴大加碼普發，她再次呼籲市民把錢留在嘉義市消費，讓經濟活絡、營利事業成長，進一步增加統籌款分配，使城市財源良性循環、加速嘉義整體經濟動能。