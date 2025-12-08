快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義燈會變身超級遊戲城 瑪利歐專區、小提燈搶先公開

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
2026燈會最強亮點，瑪利歐專區、小提燈、五大遊線全集結。記者李宗祐／攝影
2026燈會最強亮點，瑪利歐專區、小提燈、五大遊線全集結。記者李宗祐／攝影

嘉義縣以「光遊嘉義・超級有型」為主軸宣布 2026 台灣燈會重點內容，亮點包括占地達2公頃的超級瑪利歐遊戲主題區首次登場、限量磚塊小提燈首度亮相，以及串聯全縣特色推出的五大主題旅遊遊程。縣府從燈區規模、互動體驗到觀光行程全面升級，展現嘉義邁向國際觀光的重要企圖。縣長翁章梁表示，燈會不只是全國盛事，更是嘉義推動觀光轉型的契機，透過跨國合作與在地整合，將帶給遊客全新的嘉義體驗。

明年燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與任天堂合作打造的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」專區，以無敵星與冒險元素融入光影科技，再現遊戲世界場景，讓親子與遊客能在互動空間中拍照留念，感受截然不同的燈會氛圍。同步亮相的磚塊造型限量小提燈，以遊戲符號為概念設計，點亮後光效充滿驚喜，勢必成為最受追捧的燈會收藏。

縣府並與日本最大旅行社 JTB 及雄獅旅遊、可樂旅遊合作推出專屬旅遊專案，讓國內外旅客能以最便利方式參與燈會。文化觀光局規劃的五大主題旅遊路線，整合自然、人文、美食、親子體驗等在地資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗。同時規畫多種小提燈領取資格，包括事前抽籤與現場免費領取、慢遊嘉義 LINE 集章活動、入住指定合法旅宿以及參加合作旅行社行程等方式，相關兌換地點與流程將另行公布，名額有限、送完為止。

燈會現場也將設置「嘉義優鮮館」，集結在地農特產與伴手禮品牌，讓遊客在欣賞燈會之餘，亦能體驗嘉義的產業能量與地方魅力。

翁章梁表示，嘉義擁有櫻花季、特色步道、親子友善景點與豐富美食，縣府將以燈會為契機整合觀光資源，吸引更多旅客看見嘉義的超級魅力，帶動觀光經濟再升級。

更多活動資訊將陸續於「慢遊嘉義」LINE 官方帳號與文化觀光局官網公布。

2026燈會將設置超級瑪利歐親子互動遊戲區，展示最新遊戲機及遊戲，圖為縣長翁章梁與小朋友互動玩遊戲。記者李宗祐／攝影
2026燈會將設置超級瑪利歐親子互動遊戲區，展示最新遊戲機及遊戲，圖為縣長翁章梁與小朋友互動玩遊戲。記者李宗祐／攝影
台灣任天堂董事長松本浩之介紹說明2026燈會瑪利歐專區。記者李宗祐／攝影
台灣任天堂董事長松本浩之介紹說明2026燈會瑪利歐專區。記者李宗祐／攝影
2026燈會現場也將設置「嘉義優鮮館」，集結在地農特產與伴手禮品牌，讓遊客在欣賞燈會之餘，亦能體驗嘉義的產業能量與地方魅力。記者李宗祐／攝影
2026燈會現場也將設置「嘉義優鮮館」，集結在地農特產與伴手禮品牌，讓遊客在欣賞燈會之餘，亦能體驗嘉義的產業能量與地方魅力。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁手持磚塊造型限量小提燈首度亮相。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁手持磚塊造型限量小提燈首度亮相。記者李宗祐／攝影
嘉義縣以「光遊嘉義・超級有型」為主軸宣布 2026 台灣燈會重點內容。記者李宗祐／攝影
嘉義縣以「光遊嘉義・超級有型」為主軸宣布 2026 台灣燈會重點內容。記者李宗祐／攝影
嘉義縣發布2026 台灣燈會重點內容，包括占地達2公頃的超級瑪利歐遊戲主題區首次登場。記者李宗祐／攝影
嘉義縣發布2026 台灣燈會重點內容，包括占地達2公頃的超級瑪利歐遊戲主題區首次登場。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，縣府將以燈會為契機整合觀光資源，吸引更多旅客看見嘉義的超級魅力，帶動觀光經濟再升級。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，縣府將以燈會為契機整合觀光資源，吸引更多旅客看見嘉義的超級魅力，帶動觀光經濟再升級。記者李宗祐／攝影

嘉義 台灣燈會 親子

延伸閱讀

嘉義男替詐團架設跨境機房 辯稱以為是挖礦機檢今偵結起訴

民眾黨最快月底徵召張啓楷參選嘉義市長 願與國民黨溝通在野最強人選

亞洲棒球冬季聯盟冠軍賽「日本內戰」 嘉市長黃敏惠開球

嘉義縱貫線教父娶媳婦 席開200桌 百萬高空煙火秀猶如跨年

相關新聞

歲末星空盛宴！雙子座流星雨14日登場 南瀛天文館開放夜間觀測

年度壓軸登場的「雙子座流星雨」預計14日下午達到極大期，南瀛天文館表示，今年雙子座流星雨預估天頂每小時可出現150顆流星...

嘉市普發6000元現金上路 市府拚9日送議會審議

嘉義市普發現金每人6000元的計畫正式啟動！今天上午市務會議，確定將普發期程與相關配套計畫於12月9日送交市議會第6次臨...

嘉義燈會變身超級遊戲城 瑪利歐專區、小提燈搶先公開

嘉義縣以「光遊嘉義・超級有型」為主軸宣布 2026 台灣燈會重點內容，亮點包括占地達2公頃的超級瑪利歐遊戲主題區首次登場...

雲林沿海164線公路完成拓寬 命名為「顏思齊大道」今通車

雲林縣北港通往水林、口湖沿海的重要東西向道路雲164公路，斥資6.8億元的第1期工程完成拓寬，今天正式通車，並以水林、北...

「牛仔沖沖滾」台南牛肉節14日登場 4大牛肉湯名店齊聚善化

天氣轉涼，來一碗熱呼呼的台南新鮮溫體牛肉湯，是不少國人的愛好。南市府農業局今年以「牛仔沖沖滾」為主題，14日在善化啤酒廠...

全台每5顆有1顆來自這裡 天災減產價格飆新高！柳丁身價「鍍金」

全台每5顆柳丁有一顆來自雲林縣古坑鄉，今年受風災影響，產地減產近4成，加上飲料市場需求殷切，產地收購價每台斤18元，創近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。