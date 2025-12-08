嘉義燈會變身超級遊戲城 瑪利歐專區、小提燈搶先公開

嘉義縣以「光遊嘉義・超級有型」為主軸宣布 2026 台灣燈會重點內容，亮點包括占地達2公頃的超級瑪利歐遊戲主題區首次登場、限量磚塊小提燈首度亮相，以及串聯全縣特色推出的五大主題旅遊遊程。縣府從燈區規模、互動體驗到觀光行程全面升級，展現嘉義邁向國際觀光的重要企圖。縣長翁章梁表示，燈會不只是全國盛事，更是嘉義推動觀光轉型的契機，透過跨國合作與在地整合，將帶給遊客全新的嘉義體驗。

明年燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與任天堂合作打造的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」專區，以無敵星與冒險元素融入光影科技，再現遊戲世界場景，讓親子與遊客能在互動空間中拍照留念，感受截然不同的燈會氛圍。同步亮相的磚塊造型限量小提燈，以遊戲符號為概念設計，點亮後光效充滿驚喜，勢必成為最受追捧的燈會收藏。

縣府並與日本最大旅行社 JTB 及雄獅旅遊、可樂旅遊合作推出專屬旅遊專案，讓國內外旅客能以最便利方式參與燈會。文化觀光局規劃的五大主題旅遊路線，整合自然、人文、美食、親子體驗等在地資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗。同時規畫多種小提燈領取資格，包括事前抽籤與現場免費領取、慢遊嘉義 LINE 集章活動、入住指定合法旅宿以及參加合作旅行社行程等方式，相關兌換地點與流程將另行公布，名額有限、送完為止。

燈會現場也將設置「嘉義優鮮館」，集結在地農特產與伴手禮品牌，讓遊客在欣賞燈會之餘，亦能體驗嘉義的產業能量與地方魅力。

翁章梁表示，嘉義擁有櫻花季、特色步道、親子友善景點與豐富美食，縣府將以燈會為契機整合觀光資源，吸引更多旅客看見嘉義的超級魅力，帶動觀光經濟再升級。