快訊

雲林沿海164線公路完成拓寬 命名為「顏思齊大道」今通車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影

雲林北港通往水林、口湖沿海的重要東西向道路雲164公路，斥資6.8億元的第1期工程完成拓寬，今天正式通車，並以水林、北港的顏思齊開台歷史沿革，正式取名為「顏思齊大道」，縣府表示，後續將持續爭取第2期水林到口湖路段，打通沿海農漁產運銷交通命脈。

今天通車典禮由雲林縣長張麗善、立委丁學忠、北港鎮長蕭美文、水林鄉長張東凱等人共同主持，縣府交工局長汪令堯簡報指出，雲林164公路全長約12公里，往西接口湖鄉台61西濱快速道路，往東連接台 19 線，是北港通往水林、口湖的主要道路，原僅約8米雙線道，隨著沿海農漁產業發展，已不符交通需求。

該路從10多年前著手規畫拓寬，但一再延宕，直至1021年獲中央補助4.6億元，縣府自籌兩億餘元終得動工，第1期工程從北港台19線至水林鄉外環道全長4.4公里，拓寬為20米寬的4線道，更增加機慢車道，電桿地下化打開道路天際線，經4年施工於上月完工，預估可紓解約5成車流。

縣長張麗善指出，北港和水林是顏思齊開台的重要鄉鎮，扮演著歷史重要角色，因此，這條北港通往水林的道路也正式命名為「顏思齊大道」，該路鄉親期則已久，如今終能通車，不僅是雲林沿海農漁產運輸樞紐，更承載未來大北港科技產業園區的交通命脈，縣府將會加緊腳步爭取後續2、3期拓寬計畫。

汪令堯表示，縣府已將164線第2期水林至口湖段，搭配水林外環道通盤檢討規畫送中央審核，同時分向國土署及公路局爭取經費，一旦完工可藉由164線，完整連結台61線至國道1號的交通路網更臻完善。

雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車，雲林縣長張麗善帶領上香祈求通車平安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車，雲林縣長張麗善帶領上香祈求通車平安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮通往水林、口湖的雲164線公路完成拓寬，命名為「顏思齊大道」今天正式通車。記者蔡維斌／攝影

北港 口湖鄉 雲林

